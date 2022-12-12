لن تصدق القدرات العقلية لبسملة الأولى عالميا في ماث كي.. شاهد

تجري عمليات حسابية معقدة..

"سلامًا شباب النيل في كل موقف على الدهر ... يجني المجد أو يجلب الفخر" هكذا يقول الشاعر إبراهيم ناجي في وصفه لشباب مصر، الذين تعول عليهم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق خطط التنمية الحديثة، وفي الإسكندرية فازت الطالبة بسملة محمد إبراهيم، بالمركز الأول في أكبر بطولة عالمية للحساب الذهني.



بسملة محمد إبراهيم، طالبة في مقتبل العمر بمدرسة سموحة الرسمية للغات، تبلغ من العمر 13 عامًا، استطاعت تخطي الصعاب والفوز بالمركز الأول عالميا فى البطولة العالمية للحساب الذهني مسابقة "ماث كي" العالمية، والتي أقيمت في العاصمة التركية إسطنبول.



استطاعت الطالبة بسملة بالفوز بالبطولة، ورفع علم مصر عالميا بعد حصولها على مراكز الأولي، فضلا عن حصول المدربة الدكتورة نهى مصطفى، مؤسس منهج ماث كي، على لقب حكم دولي الفئة A لتحكيم المسابقات العالمية بمقاييس عالمية.

وفور وصولها إلى مصر، كرمتها إدارة شرق التعليمية برئاسة همت أبوكيلة على فوزها بالبطولة باعتبارها نموذج يحتذى به لزملائها.

وفي تصريحات لموقع صدى البلد، قالت بسملة محمد‬ قمت بالاستعداد الجيد للمسابقة من خلال التدريب بحل المسائل الحسابية في وقت قياسي بمعدل ١٠٠ مسألة في ٨ دقائق في اليوم، متقدمة بالشكر للدكتورة نهى على تدريبها عبر نماذج للأسئلة لجميع المستويات.



وأشارت إلى أن الدكتورة نهى اختارت لها المستوى الخامس لأنني شعرت بأنني استطيع أن احل أسرع في هذا المستوى عن باقي المستويات الأخرى، وكل مرة كنت بحل اسرع وأحسن ونسبة الخطأ في الحل تكاد تكون معدومة.



وأضافت أنها فازت بالمركز الأول جمهوري، ثم المركز الأول عربيا أونلاين لأنها كانت في فترة الكورونا، وكانت المفاجأة الفوز بالبطولة عالميا، ورفعت علم مصر في البطولة، وسط مشاركة 27 دولة عربية وعالمية.



ولفتت إلى أنها لم تتوقع الفوز بالبطولة، لكنني كنت واثقة في كرم الله وأنه لن يخذلني بعد ساعات التعب والسهر والسفر والتكاليف، الحمد لله ربنا كرمني ولم يضيع تعبي.



ونوهت إلى أن والدتها كانت أكثر سعادة منها عند إعلان فوزها بالبطولة، وأخذت تردد "تحيا مصر" تحيا مصر"، مشيرة: "إحساسي لا يوصف بالسعادة وقت إعلان النتيجة ونجحت تشريف بلدي ومدرستي في النهاية."



وتقدمت بسملة بالشكر لوالدتها فهي أكثر إنسانه شجعتني وساندتني، لأنها كانت مؤمنة جدا بموهبتي، سواء في “ماث كي” أو في الرسم أو القراءة، مضيفة أنها فازت بجائزة تحدي القراءة في دبي.



وحول هوايتها، قالت بسملة إن أفضل هوايتها الرسم والقراءة، وتحب مشاهدة برنامج "تحدي العباقرة" وتحل المسائل قبل إعلانها.



وحول أمنيتها في المستقبل، قالت إنها تود دخول كلية الهندسة أو أي تخصص له علاقة بالرياضيات لإحساسها أنها موهوبة في هذا المجال.