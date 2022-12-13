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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. 7 أعراض تنذرك باحتمال تعرضك للسكتة الدماغية خلال أسبوع

إحذر 7 أعراض تنذرك
إحذر 7 أعراض تنذرك بإحتمال تعرضك للسكتة الدماغية بعد أسبوع

تسمى السكتة الدماغية أحيانًا بنوبة دماغية، والتي تحدث عندما يكون هناك نقص في إمدادات الدم إلى أجزاء من الدماغ ، أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ. إذا لم يتم علاج الشخص الذي يعاني من هذا بشكل فعال ، فهناك احتمال للإصابة بإعاقة طويلة الأمد حتى الموت.

يعاني معظم الناس من صداع أو تنميل أو وخز في أجزاء من الجسم قبل أيام قليلة من السكتة الدماغية. وعادة لا يأخذ الناس الأمر على محمل الجد.

ووفقا للدراسة؛ فإن السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم والخامس السبب الرئيسي للإعاقة في الهند. في مثل هذه الحالة ، يمكن لنتائج دراسة حديثة أن تنقذك من هذا القاتل.

كشفت دراسة عن السكتة الدماغية

على الرغم من الطبيعة المفاجئة للظهور، تظهر السكتة الدماغية أحيانًا أعراضها قبل أسبوع من ظهورها. وهذا ما يؤكده ما يقرب من نصف مرضى السكتة الدماغية.

وفقًا لإحدى الدراسات عانى 43٪ من مرضى السكتة الدماغية من أعراض السكتة الدماغية الصغيرة لمدة تصل إلى أسبوع قبل السكتة الدماغية الكبرى.

ما هي السكتة الدماغية الصغيرة

وفقًا لمايو كلينك  فإن السكتة الدماغية الصغيرة تسمى أيضًا نوبة إقفارية عابرة (TIA). هذه علامة على سكتة دماغية تظهر خلال فترة زمنية قصيرة. تحدث السكتة الدماغية الصغيرة نتيجة لانقطاع قصير في إمداد الدماغ بالدم. عادة ما تستمر النوبة الإقفارية العابرة بضع دقائق فقط ولا تسبب ضررًا دائمًا.

أعراض السكتة الدماغية الصغيرة

 وفقًا لـ NHS ، مثل السكتة الدماغية ، عادةً ما تظهر أعراض السكتة الدماغية الصغيرة فجأة. تشمل هذه العلامات:

  • شلل في جانب واحد من الوجه أو الجسم
  • صعوبة التحدث بوضوح
  • العمى
  • رؤية مزدوجة
  • فقدان التوازن أو صعوبة المشي
  • خدر في اليدين
  • صعوبة الفهم
  • دوخة

عوامل الخطر للسكتة الدماغية الصغيرة

وفقًا لعيادة كليفلاند ، فإن عوامل مثل التاريخ العائلي للسكتة الدماغية ، والعمر فوق 55 عامًا ، وارتفاع ضغط الدم ، وقلة النشاط البدني ، ومرض السكري ، وأمراض القلب ، والتدخين ، والسمنة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

كيفية منع السكتة الدماغية

من المهم جدًا أن يكون لديك نمط حياة متوازن لحياة صحية. في مثل هذه الحالة ، الانتباه إلى عوامل مثل تجنب التدخين ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، واتباع نظام غذائي متوازن من الخضار والفواكه ، يمكن أن يكون الوزن الصحي مفيدًا لك لمنع السكتة الدماغية.

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