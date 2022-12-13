عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس المتهمين بالاعتداء بالضرب على الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود بالبحيرة

حبس المتهمين بالاعتداء
حبس المتهمين بالاعتداء بالضرب على عدد من الطاقم الطبي

قررت محكمة جنح ايتاى البارود بمحافظة البحيرة ، حبس المتهمين بالاعتداء بالضرب على عدد من الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

txt

تطعيم 544612 نسمة ضد شلل الأطفال في أولى أيام الحملة القومية بالبحيرة

txt

مصابة بشلل.. أمل تهرب من الزوج العجوز ومرات الأب إلى الإجهاض والضرب .. ما القصة



وكانت النيابة العامة بايتاى البارود برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير النيابة تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور بسكرتارية محمد الشرقاوي قد قررت، أول أمس بحبس المتهمين الستة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية.

كما قررت جهات التحقيق تكليف المختص بعمل فيش وتشبيه للمتهمين مع إرفاق صحفية سوابقهم ويراعي التجديد في الموعد القانوني.

والمتهمون هم: "رامي رضا أبو جاموس، أحمد عبدالعليم أبو جاموس، سناء عبد العليم أبو جاموس، شيماء رضا أبو جاموس، نرمين رضا أبو جاموس، محمد جلال النمر.

أهالى مريض يتعدون بالضرب على طبيب و 4 تمريض


وشهدت محافظة البحيرة واقعة مؤسفة ، أثر قيام 6 أشخاص  بالتعدى على طاقم طبى بمستشفى ايتاى البارود ، وذلك أثناء وجودها داخل الإستقبال برفقة مريض مصاب باختناق أثر وقوع حريق داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بقرية ششت الانعام التابعة لدائرة المركز ، وتم ضبط المتهمين وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مستشفى ايتاى البارود يفيد بوقوع تعدى على الأطقم الطبية المتواجدة داخل استقبال مستشفى ايتاى البارود مما أدى إلى إصابة طبيب و 4 من التمريض وفرد أمن بالمستشفى وجميع الحالات مستقرة.

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن عددا من أهالي مصاب بحالة اختناق جراء نشوب حريق باحدي قري مركز إيتاي البارود، فور وصولهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي  قاموا بالتعدي على عدد من الطاقم الطبي المستشفى دون وجه حق.

وأشار، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المصابين من الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي، هم طبيب و 4 من التمريض وفرد أمن بالمستشفى وجميع الحالات مستقرة، لافتا إلى أن إدارة المستشفى حررت المحاضر اللازمة بقسم شرطة إيتاي البارود، ضد المعتدين وعددهم 6 أشخاص وتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة الأجهزة الأمنية.

محافظة البحيرة اعتداء بالضرب ايتاى البارود الطاقم الطبي أهالي مريض محكمة جنح حبس المتهمين الإعتداء بالضرب مستشفى إيتاي البارود المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

صدمة.. المريخ السوداني يعلن مواجهة الزمالك في تونس أو الجزائر

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

ترشيحاتنا

كرواتيا تتطلع لإنهاء حلم الأرجنتين في كأس العالم 2022 الليلة

اليوم الانتهاء من تقديم طلبات وظائف برنامج قرية متعلمة ببني سويف

سبايدر مان يظهر فى الأردن.. شرطي ينقذ فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها|شاهد

للمنشآت والأشخاص.. شروط ممارسة أنشطة إدارة المخلفات

اندلع فجرا.. حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد وتحرك عاجل للسلطات

فرنسا تحذر مؤسساتها من تلقي طرود مفخخة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ45 من جديد.. ارتفاع أسعار الفراخ والبيض بسبب جشع التجار| تفاصيل

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

تناول كوب من هذا المشروب يعالج 5 أمراض في المعدة خلال شهر

احذر.. 7 أعراض تنذرك باحتمال تعرضك للسكتة الدماغية خلال أسبوع

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ