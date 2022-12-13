حبس المتهمين بالاعتداء بالضرب على الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود بالبحيرة

قررت محكمة جنح ايتاى البارود بمحافظة البحيرة ، حبس المتهمين بالاعتداء بالضرب على عدد من الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وكانت النيابة العامة بايتاى البارود برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير النيابة تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور بسكرتارية محمد الشرقاوي قد قررت، أول أمس بحبس المتهمين الستة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية.

كما قررت جهات التحقيق تكليف المختص بعمل فيش وتشبيه للمتهمين مع إرفاق صحفية سوابقهم ويراعي التجديد في الموعد القانوني.

والمتهمون هم: "رامي رضا أبو جاموس، أحمد عبدالعليم أبو جاموس، سناء عبد العليم أبو جاموس، شيماء رضا أبو جاموس، نرمين رضا أبو جاموس، محمد جلال النمر.

أهالى مريض يتعدون بالضرب على طبيب و 4 تمريض



وشهدت محافظة البحيرة واقعة مؤسفة ، أثر قيام 6 أشخاص بالتعدى على طاقم طبى بمستشفى ايتاى البارود ، وذلك أثناء وجودها داخل الإستقبال برفقة مريض مصاب باختناق أثر وقوع حريق داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بقرية ششت الانعام التابعة لدائرة المركز ، وتم ضبط المتهمين وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مستشفى ايتاى البارود يفيد بوقوع تعدى على الأطقم الطبية المتواجدة داخل استقبال مستشفى ايتاى البارود مما أدى إلى إصابة طبيب و 4 من التمريض وفرد أمن بالمستشفى وجميع الحالات مستقرة.

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن عددا من أهالي مصاب بحالة اختناق جراء نشوب حريق باحدي قري مركز إيتاي البارود، فور وصولهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي قاموا بالتعدي على عدد من الطاقم الطبي المستشفى دون وجه حق.

وأشار، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المصابين من الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي، هم طبيب و 4 من التمريض وفرد أمن بالمستشفى وجميع الحالات مستقرة، لافتا إلى أن إدارة المستشفى حررت المحاضر اللازمة بقسم شرطة إيتاي البارود، ضد المعتدين وعددهم 6 أشخاص وتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة الأجهزة الأمنية.