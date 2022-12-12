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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمل تهرب من الزوج العجوز ومرات الأب إلى الإجهاض والضرب .. ما القصة

الطفلة أمل
الطفلة أمل

أمل أحمد قاسم، 15 عاما، طفلة مصابة بشلل الأطفال لم ترحمها الظروف ولم تدعها الأيام تعيش طفولتها مثل غيرها من الأطفال، تعاني من مشاكل في الحركة، هذا بجانب قسوة الأب الذي طردها من منزله بعد وفاة والدتها وزواجه من إحدى السيدات.

وفاة الأم ألقتها في جحيم زوجة الأب

أمل، قصّت مأساتها عبر فيديو على موقع صدى البلد، حيث قالت إنها انتقلت هي وشقيقها للعيش مع والدتهم في القاهرة بعد انفصالها عن والدهم لكنها سريعًا ما عادت من أجل العيش مع والدها بعد وفاة والدتها.

وأشارت إلى أنها عانت الكثير بسبب سفر والدها للعمل بعدد من المزارع بالقاهرة وتعرضها للكثير من الاضطهاد والمشاكل على يد زوجة والدها، والتي كانت تضربها أحيانا بسبب عدم قدرتها على بعض الأعمال المنزلية بسبب إعاقتها.

بث مباشر :

زوج عنده 65 سنة

وأضافت الطفلة أمل، أنها فوجئت بزوجة والدها تخيرها بين زواج مسن يبلغ من العمر 65 عاما، أو ترك المنزل، مؤكدة أنها رفضت الزواج بهذا الرجل المسن رغم الضغوط التي تعرضت لها من والدها هو الآخر، حيث قام بطردها من المنزل منتصف الليل بعد رفضها، قائلة: لقيت مرات أبويا جايبالي عريس بين 50 لـ 65 سنة، وخيرتني بين إني اتجوزه أو أسيب البيت.. ولما أبويا رجع من الشغل خيرني ولما رفضت.. طردني من البيت الساعة 11 بالليل.. ومرات أبويا حكمت على أبويا إنه يطردني في نص الليل.

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الهروب من القسوة إلى الأقسى

وأشارت إلى أنها تركت المنزل إلى محطة القطاراتـ واتصلت بخالها من أجل إنقاذها، لكنه عند وصوله مع أحد أقاربه اعتدوا عليها بالضرب المبرح لعدم موافقة والدها وزوجته على الزواج من المسن، لافتة إلى أن أحد الشباب تدخل من أجل إنقاذها وبعد التعرف على قصتها تزوجها، واستقرا في إحدى قرى البحيرة، لكنه سرعان ما تسبب لها في الكثير من المشكلات بسبب ضربه لها وهو ما تسبب في إجهاضها بعد شهرين من الحمل.

وناشدت الطفلة أمل بعدم ذهابها إلى دور رعاية وكذلك عدم عودتها مرة أخرى للعيش مع والدها وزوجته.

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