عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلع فجرا.. حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد وتحرك عاجل للسلطات

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نجحت مديرية الدفاع المدني العامة، بالعراق، الثلاثاء، في إخماد حادث حريق اندلع داخل علوة الرشيد بالعاصمة بغداد.  

وقالت المديرية العراقية في بيان لها  "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل 10 برادات كبيرة الحجم منها ثابتة ومتحركة من خلال الشاحنات مخصصة لحفظ الفواكه في علوة الرشيد جنوب بغداد فجر هذا اليوم الثلاثاء".  

 واضافت "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ وطوقت النيران. 

وتابعت خطر انتشار الحريق إلى مكاتب العلوة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية. 

وختم البيان : وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر". 

العراق.. وزارة البيئة تتهم الحكومة بالتسبب في 90 % من الملوثات

رئيس وزراء العراق: مهتمون بترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب

 

العراق الدفاع المدني تحرك عاجل العاصمة العراقية الدفاع حريق ضخم فرق الدفاع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

صدمة.. المريخ السوداني يعلن مواجهة الزمالك في تونس أو الجزائر

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

موضوعات متعلقة

27 ألف حريق و2517 بناية آيلة للسقوط.. إحصائيات صادمة عن العراق فى 2022

العراق يواصل الاشتعال.. حريق جديد بمؤسسة حكومية| ما القصة

ترشيحاتنا

هل تجب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة .. الإفتاء ترد

كرواتيا تتطلع لإنهاء حلم الأرجنتين في كأس العالم 2022 الليلة

اليوم الانتهاء من تقديم طلبات وظائف برنامج قرية متعلمة ببني سويف

سبايدر مان يظهر فى الأردن.. شرطي ينقذ فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها|شاهد

للمنشآت والأشخاص.. شروط ممارسة أنشطة إدارة المخلفات

اندلع فجرا.. حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد وتحرك عاجل للسلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ45 من جديد.. ارتفاع أسعار الفراخ والبيض بسبب جشع التجار| تفاصيل

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

تناول كوب من هذا المشروب يعالج 5 أمراض في المعدة خلال شهر

احذر.. 7 أعراض تنذرك باحتمال تعرضك للسكتة الدماغية خلال أسبوع

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ