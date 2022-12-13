اندلع فجرا.. حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد وتحرك عاجل للسلطات

نجحت مديرية الدفاع المدني العامة، بالعراق، الثلاثاء، في إخماد حادث حريق اندلع داخل علوة الرشيد بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية العراقية في بيان لها "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل 10 برادات كبيرة الحجم منها ثابتة ومتحركة من خلال الشاحنات مخصصة لحفظ الفواكه في علوة الرشيد جنوب بغداد فجر هذا اليوم الثلاثاء".

واضافت "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ وطوقت النيران.

وتابعت خطر انتشار الحريق إلى مكاتب العلوة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وختم البيان : وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".