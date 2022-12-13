اسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 13-12-2022

استقرت اسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13-12-2022؛ بدون أي تغيير في البنوك التي تعمل بمصر.

وأظهرت العملات أمام الجنيه المصري ثباتا لدي البنك المركزي المصر ليصل سعر الصرف الأجنبي في المتوسط عند ..



سعر الدولار



وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلي 24.59 جنيها للشراء و 24.76 جنيها للبيع.



سعر اليورو



بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 26 جنيها للشراء و 26.09 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني



سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري نحو 30.2 جنيها للشراء و 30.5 جنيها للبيع.



سعر الفرنك السويسري



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري نحو 26.39 جنيها للشراء و 26.48 جنيها للبيع.



سعر الين



بلغ سعر الـ 100 ين ياباني نحو 17.97 جنيها للشراء و18.033 جنيها للبيع.



اليوان الصيني



بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 3.52 جنيها للشراء و 3.53 جنيها للبيع.



العملات العربية



واظهرت العملات العربية استقرارا في بداية تعاملات اليوم لدي البنك المركزي المصري



سعر الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 6.53 جنيها للشراء و 6؟56 جنيها للبيع.



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي نحو80.1 جنيها للشراء و 80.43 جنيها للبيع.



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 3.52 جنيها للشراء و 6.53 جنيها للبيع.

