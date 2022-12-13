عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 13-12-2022

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية

استقرت اسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13-12-2022؛ بدون أي تغيير في البنوك التي تعمل بمصر.

 

 

وأظهرت العملات أمام الجنيه المصري ثباتا لدي البنك المركزي المصر ليصل سعر الصرف الأجنبي في المتوسط عند ..

خالف قانون البنك المركزي | سقوط مسافر مصري بتهريب عملات بمطار برج العرب

الدينا الكويتي بـ 80 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر


سعر الدولار


وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلي 24.59 جنيها للشراء و 24.76 جنيها للبيع.


سعر اليورو


بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 26 جنيها للشراء و 26.09 جنيها للبيع.


سعر الجنيه الإسترليني


سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري نحو 30.2 جنيها للشراء و 30.5 جنيها للبيع.


سعر الفرنك السويسري


بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري نحو 26.39 جنيها للشراء و 26.48 جنيها للبيع.


سعر الين


بلغ سعر الـ 100 ين ياباني نحو 17.97 جنيها للشراء و18.033 جنيها للبيع.


اليوان الصيني


بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 3.52 جنيها للشراء و 3.53  جنيها للبيع.


العملات العربية


واظهرت العملات العربية استقرارا في بداية تعاملات اليوم لدي البنك المركزي المصري


سعر الريال السعودي


بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 6.53 جنيها للشراء و 6؟56 جنيها للبيع.


الدينار الكويتي


بلغ سعر الدينار الكويتي نحو80.1 جنيها  للشراء و 80.43 جنيها للبيع.


الدرهم الإماراتي


بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 3.52 جنيها للشراء و 6.53 جنيها للبيع.
 

سعر اليورو سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر سعر الريال السعودى سعر الدرهم الاماراتى Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

صدمة.. المريخ السوداني يعلن مواجهة الزمالك في تونس أو الجزائر

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

موضوعات متعلقة

سعر صرف العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

هل تجب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة .. الإفتاء ترد

كرواتيا تتطلع لإنهاء حلم الأرجنتين في كأس العالم 2022 الليلة

اليوم الانتهاء من تقديم طلبات وظائف برنامج قرية متعلمة ببني سويف

سبايدر مان يظهر فى الأردن.. شرطي ينقذ فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها|شاهد

للمنشآت والأشخاص.. شروط ممارسة أنشطة إدارة المخلفات

اندلع فجرا.. حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد وتحرك عاجل للسلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ45 من جديد.. ارتفاع أسعار الفراخ والبيض بسبب جشع التجار| تفاصيل

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

تناول كوب من هذا المشروب يعالج 5 أمراض في المعدة خلال شهر

احذر.. 7 أعراض تنذرك باحتمال تعرضك للسكتة الدماغية خلال أسبوع

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ