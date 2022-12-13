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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجربة عملية بمطروح لرفع امتحان النقل للمرحلة الثانوية على منصة الامتحانات

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح يتابع فاعليات رفع الامتحانات على المنصة

أكد  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن مركز التطوير التكنولوجي أجرى تجربة عملية خاصه برفع امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي إلكترونياً علي منصة الامتحان المركزي في الوزارة .

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وأوضح وكيل الوزارة خلال متابعته جزء من التجربة العملية أنه مركز التدريب نظم ورشة عمل سريعة ومكثفة لمسئولي التطوير بادارات مطروح والنجيلة وبراني والسلوم تم خلالها تجربة البنية التكنولوجية بالمركز من خلال رفع الامتحان للطلبة في مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية والتأكد من نزول جميع الأسئلة التي تم وضعها علي تابلت الطلبة.
واضاف أن التجربة  لاقت  نجاحا باهرا مشيراً أنه سيتم غداً تنظيم ورشة عمل أخري لمسئولي تطوير إدارات الضبعة والعلمين والحمام علي غرار الإدارات التعليمية الأخري.

واشار شحاته  أن الوزارة ستطبق نظاماً جديداً لامتحانات النقل للمرحلة الثانوية هذا العام حيث يقع علي عاتق المديريات التعليمية  مسئولية وضع الإمتحانات ورفعها علي المنصة الإلكترونية المركزية بالوزارة.
و أشاد شحاته فى نهاية التجربة بالجهود التى يبذلها مركز التطوير التكنولوجى فى إنجاز المهمه المكلفين بها و سرعة الانتهاء من تدريب كافة العناصر المشاركه فى عملية رفع الامتحانات على المنصة المركزية فى التوقيتات المحددة وبوقت كافى حتى يتم التأكد من تمام الجاهزية لكافة العناصر وكذلك الاجهزة المستخدمة فى العملية الامتحانية.

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