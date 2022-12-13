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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العكازي: استقبال 460 رسالة بوارد مليون و100 ألف طن أعلاف في شهر نوفمبر|فيديو

الأعلاف
الأعلاف

أكد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للغذية و الأعلاف، أن أزمة الأعلاف كانت نتيجة لعدة عوامل ، منها: أزمة روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، بالإضافة غلى موجة التضخم العالمية.

فروع المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف

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وأضاف "العكازي" خلال مداخلة هاتفية على برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، انهم أستقبلوا  460 رسالة، بوارد مليون و 100 ألف طن من الأعلاف في شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً أن الدولة المصرية قامت بإستعدادت كبيرة لإستقبال العينات، و سرعة إجراءات الإفراج عن الأعلاف.

وأوضح مدير المركز الإقليمي للتغذية والأعلاف، أن هناك فروع للمركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف ، في جميع المواني و المطارات بمصر، مضيفاً أن الموارد البشرية حوالي 800 شخص مدرب.

 

 

 

العكازي مدير المركز الإقليمي الأعلاف رسالة شهر نوفمبر العينات الإفراج

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