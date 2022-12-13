محافظ مطروح: الحوار الوطنى يعمل على دعم كافة الرؤى والأطروحات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على أهمية الحوار الوطنى مع الوقوف على مسافة متساوية من جميع الأحزاب.



وأضاف محافظ مطروح، على أهمية دعم كافة الرؤى والأطروحات للدفع بمزيد من التنمية وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال فعاليات الحوار الوطنى من اجل كل المصريين الذى نظمه امانة حزب حماة الوطن بمطروح حول آفاق اصلاح وتطوير المحليات في مصر ، وبحضور اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين عام الحزب بمطروح والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة ومشاركة كبير من عدد من الشباب والمواطنين ، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

كما تم عرض فيديو عن جهود محافظ مطروح في تنمية القطاعات المختلفة بالمحافظة.