عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية تطالب بتنفيذ قرار وزير التموين بكتابة سعر السلع على المنتجات

شعبة المواد الغذائية
شعبة المواد الغذائية

طالب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.

 

وأكد المنوفي، في بيان له اليوم، أن الغالبية العظمى من التجار ومقدمي الخدمات ملتزمون بالأسعار الحقيقية والمعلنة للسلع حفاظا على استقرار السوق وضبط الأسعار ومنع أي زيادات قد يصدرها بعض التجار ومقدمي الخدمات، والمستوردين إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية وإبلاغ وزارة التموين وأخذ رأيها قبل زيادة سعر أي سلعة.

شعبة المواد الغذائية تطالب بتأجيل تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية

شعبة المواد الغذائية: حزم الدولة سبب استقرار أسعار السلع الأساسية

وقال: "تجار التجزئة في قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع".

 

وأضاف: "مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالي تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره".

 

وأوضح المنوفي، أن تجار المواد الغذائية أكدوا على التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر، مشددا على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتي لا غنى عنها في كل بيت مصري، تتعلق بالأمن الغذائي للمواطن، وبالتالي الأمن القومي للبلاد.

 

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سوف يساهم في ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مضيفا: "لا بد أن نعترف بأن المشكلة في ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التي تتعامل مع المستهلك مباشرة.

 

وطالب المنوفي بضرورة التحكم في منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، قائلا: "من لحظة قيام المستورد باستيرادها".

 

وأشار إلى أن المعاناة واحدة، سواء تلك التي تقع على عاتق المستهلك أو التاجر، من الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار، مشددا على أن ضبط منظومة التحكم في الأسعار يبدأ من المستورد.

غرفة الإسكندرية التجارية شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة كتابة سعر اسلع مال واعمال اخبار مصر Fanance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

رسميا .. تحديد 6 مايو موعدا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

الصحة العالمية تحذر من عدوى المكورات العقدية بين الأطفال

موضوعات متعلقة

شعبة المواد الغذائية: تحرير سعر صرف الدولار لن يمس أسعار السلع

ترشيحاتنا

بعد تألقه مع منتخب غانا بالمونديال.. ليفربول ينافس برشلونة على محمد قدوس

مخدرات الكريسماس.. ضبط أسلحة وزخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمرج

التعاون الدولي تشارك بفعاليات القمة السنوية للقادة أصحاب الرؤى 2022 بواشنطن

التخطيط: الرؤية التنموية للخدمات الثقافية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للهوية المصرية

مايا مرسي تترأس الاجتماع العادى الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة

مجلس الحوار الوطني يواصل اجتماعاته لوضع اللمسات النهائية لعمل اللجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل الدقيقة الواحدة.. أجر خيالي لـ الأمير هاري وزوجته عن مسلسلهما علي نتفيلكس

من6 صباحًا حتى الظهر.. تجنب خطأين يزيدان مخاطر الإصابة بنوبات دموية مميتة

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

دراسة: طعام شائع يتناوله الملايين متهم بزيادة فرص الإصابة بالسكري

فيديو

نجل توفيق الدقن : أمي كانت تغار على والدى

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ