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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يقرر تعديل بعض بنود لائحة الإعلانات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من موارد الإعلانات، بحضور اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة .

ووجه " مختار " بسرعة مراجعة وتعديل بعض بنود لائحة الإعلانات بما يتضمن كافة الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للترخيص لضبط عملية التراخيص وبمشاركة كافة الجهات المختصة والقضاء علي العشوائية في إقامة الاعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين ومن ابرز هذه التعديلات ان يتم منح تراخيص الإعلانات من خلال مجلس ادارة اللجنة العليا للاعلانات بالمحافظة وليس من خلال ادارة الاعلانات بمفردها.

وأكد " المحافظ " علي ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة .

كما أكد  علي أن القانون ليس عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية والتطوير وزيادة موارد الدولة من أجل النهوض بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وانشاء مشروعات قومية وخدمية فضلا عن تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاعلانات بنطاق احياء مدينة المنصورة والطلبات المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الاعلانات .

ووجه "مختار"بسرعة الدراسة اللازمة لكافة الموضوعات والطلبات للعمل علي تحقيقها وفقا للائحة الاعلانات وطبقا للقانون والقواعد المنظمة للعمل في هذا الشأن..

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، ورشا حسن مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة ،  ياسر الغريب مدير إدارة  الشئون القانونية بالمحافظة ، فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ والمحاسب ياسر عنتر المراقب المالي مدير عام الحسابات والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق ، والمحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة،والمهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية.

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مشروعات قومية الدقهلية وزارة الرى اللجنة العليا للإعلانات لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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