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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إماراتية.. من هى زوجة حسين الجسمى الجديدة بعد إعلان عقد قرانه ؟

حسين الجسمى
حسين الجسمى

منذ إعلان الفنان حسين الجسمى لعقد قرانه أمس، وقد سيطرت حالة من الفرحة والبهجة على الوسط الفنى، وتابعها أيضا حالة من التساؤلات المختلفة عن هوية زوجته الجديدة والتى كانت حديث السوشيال ميديا. 

وخرجت عديد من التفاصيل، والأنباء عن زوجة حسين الجسمى وهويتها حيث كشف البعض اسمها وهى شيخة عبد العزيز سلمان وهى اماراتية من عائلة عريقة ويبلغ عمرها 34 عاما، كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية فى عدد من الصحف والمواقع الإماراتية. 

حسين الجسمى يحتفل بعقد قرانه 

احتفل الفنان الإماراتى حسين الجسمى، بعقد قرانه وهو الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة خاصة إنه لم يعلن عنها من قبل.

وقرر حسين الجسمى، الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته فى الصور أو الفيديو الذى نشره ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتى.

كما لم يصرح ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمى، بأى تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها، ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجا من مغربية اسمها حسناء وتعيش معه في الإمارات وقد أعلن عن زواجهما في 2013.

وتصدرت هوية زوجة حسين الجسمى الجديدة، مؤشرات البحث وذلك بعد إعلان عقد القران، وتسأل محبى النجم الإماراتى عن متى تم الارتباط بها وعقد قرانه.

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ونشر الفنان حسين الجسمى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أول تعليق له بعد إعلان عقد قرانه.

وقال حسين الجسمى: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

حسين الجسمى 

أشعل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاعر الفرح والعزة والوطنية في أرجاء الأمسية الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، في درة العواصم مدينة أبو ظبي.

وتنقل الفنان حسين الجسمي، مع الجمهور الكبير الحاضر "المكتمل العدد" بين مجموعة من الأغنيات الوطنية والعاطفية، مباركاً بذكرى تأسيس وقيام الدولة، قائلاً: "مساء الخير يا وطن .. مساء الخير على أهل هذا الوطن وكل من على هذه الارض الطيبة"، وأضاف: "أحييكم من دار زايد .. و نبارك للجميع بهذا اليوم اللي أعلن فيه الاتحاد الغالي لإماراتنا داعياً الله عز وجل أن يديم علينا نعَمه، وأن يحفظ دولتنا وقادتنا الكرام، ويوفقنا لما هو خير في مسيرة بناء الوطن وتقدمه.. وكل عام وانتم بخير"، شاكراً دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على جهودهم الكبيرة من أجل إخراج الحفل بالشكل الذي يليق بالمناسبة الغالية على قلوب الجميع.

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