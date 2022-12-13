لدعم أفكار الشباب.. الحركة الوطنية ينظم معرض "أيادي مصرية" في نسخته الثانية

ينظم حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب معرض أيادي مصرية في نسخته الثانية وذلك خلال يومي الجمعة والسبت ٢٣و٢٤ ديسمبر بمقر الحزب بمصر الجديدة.

وتقوم لجنة الثقافة والفنون في الحزب برئاسة هبة الله حسام الدين رئيس اللجنة بالاشراف علي المعرض الذي يشارك فيه عدد من الشباب و أصحاب الحرف اليدوية بأعمال فنية مختلفة متمثلة في المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية والأعمال الخشبية وفن التريكو وتشكيل النحاس والحفر على الجلد وغيرها من الفنون التي تطفي على المعرض بهجة كبيرة.

وقالت هبة الله حسام الدين رئيس اللجنة الفنية والثقافية بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن معرض أيادي مصرية في نسخته الثانية يأتي في إطار حرص اللجنة على دعم الشباب في عرض منتجاتهم ودعم أفكارهم الفنية والثقافية.

وأضافت أن اللجنة ستقدم العديد من المعارض الختلفة في مختلف المجالات لتحقيق أهدافها في دعم الشباب.

وأشارت رئيس اللجنة الثقافية والفنية إلى أن هذه النسخة من المعرض ستشهد ورشة لتدريب المشاركين على إدارة الصفحات الخاصة بهم وتسويق منتجاتهم بشكل فعال وكذلك التأسيس لعلامة تجارية خاص بهم والوصول بمنتجاتهم إلى كل مكان في العالم، كما أن المرحلة القادمة ستشهد عقد العديد من الورش الفنية المختلفة لتعليم الشباب بعض الحرف اليدوية والمنتجات الفنية كنوع من نشر الوعي الفني والثقافي بالإضافة لاعتبارها مصدر للدخل ونواة لعمل المشروع الخاص بهم.