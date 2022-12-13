القصة الكاملة لقرار تقديم موعد امتحانات الترم الثاني بالمدارس شهرا كاملا .. التفاصيل والأسباب ورد فعل الأهالي

قررت وزارة التربية والتعليم تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لمدة شهر كامل بدون الكشف عن الاسباب حتى الان .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 6 مايو 2023 بدلا من 3 يونيو 2023 مثلما كان محددا في الخريطة الزمنية السابق إعلانها قبل بدء الدراسة.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

أسباب قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

أدلى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، لحسم الجدل المثار بشأن قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لمدة شهر كامل ، لتعقد يوم 6 مايو 2023 بدلا من 3 يونيو 2023.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا بتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لمدة شهر كامل، لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعا في الأعوام السابقة قبل العام الماضي، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تمامًا مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وذلك بهدف أن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة).

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 هو تطبيق للوضع الطبيعي الذي كان يحدث من قبل، حيث من كان المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضي كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار علي شكل امتحانات الثانوية العامة.

اولياء الامور يطالبون التعليم بحسم مصير مناهج الفصل الدراسي الثاني

أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر بيانا عاجلا طالب خلاله وزير التربية والتعليم بحسم مصير مناهج الفصل الدراسي الثاني بعد قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني شهرا كاملا.

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : نريد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاجابة علي استفسارات الأهالي بشأن كيفية الانتهاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني بدون تخفيف للمقررات.



وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : أن هناك شكوى دائمة من عدم تناسب كم المناهج مع المدة الزمنية للترم ، وطالبنا كثيرا بضرورة النظر في زيادة المدة الزمنية للترم حتي يستطيع الطالب استيعاب المناهج والتطبيق عليها كما يجب.



وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن قرار تقديم مواعد امتحانات الفصل الدراسي شهرا كاملا سيؤدي الى ضغط المناهج ، وسيدفع الثمن ولي الامر والطالب ، حيث سيلجأ ولي الامر إلي تكثيف الدروس الخصوصية حتى يستطيع الانتهاء من المناهج سريعا قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وهذا سيشكل ضغط مادي كبير علي ميزانية الأسرة .

مطالب بـ إلغاء اجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني بعد تقديم الامتحانات

وقد عبر أولياء الأمور عن اعتراضهم على هذا التعديل المفاجئ في موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خاصة انه بدون إبداء أي أسباب ، ودخل الاهالي على جروب حوار مجتمعي تربوي الموجود عليه وزير التربية والتعليم وارسلوا لهم عددا من الرسائل جاء من ابرزها :

الامتحانات كانت في يونيو بقت في مايو ومحدش عارف ليه

ده معناه ان اجازة نصف العام تنتهي 14 فبراير والامتحانات 7 مايو ...يبقي كده التيرم التاني 10 أسابيع علي الورق منهم شهر رمضان والعيد

نتمني دكتور رضا يقرر بجعل بعض الدروس للإطلاع من الوحدات الأخيرة للمناهج

العدل بيقول طالما هنقلل الوقت تقل المناهج وده من العدل ، بس لما تقل المناهج هيكون علي حساب المحتوي التراكمي وفي الاخر "قصة البيضة والفرخة"

التعليم تنفي إلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس

انتشر خبر إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس بعد قرار تقديم امتحانات الترم الثاني شهرا كاملا ، بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة .

ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم للوقوف على صحة خبر إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس.

نفى شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد خبر إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم لـ صدى البلد : إن كل ما يقال عن إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس ما هو إلا شائعة هدفها اثارة الجدل والبلبلة للتأثير سلبا على سير العملية التعليمية في المدارس .

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم جميع اولياء الامور بعدم الانسياق وراء اي اخبار مجهولة المصدر يتم تداولها على السوشيال ميديا ، مشددا على ضرورة الالتزام بمتابعة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للحصول على الاخبار والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم.