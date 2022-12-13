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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لماذا قررت التعليم تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني شهرا كاملا؟|تفاصيل خاصة

رضا حجازي
رضا حجازي

أدلى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، لحسم الجدل المثار بشأن قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لمدة شهر كامل ، لتعقد يوم 6 مايو 2023 بدلا من 3 يونيو 2023.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا بتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لمدة شهر كامل، لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعا في الأعوام السابقة قبل العام الماضي، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تمامًا مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وذلك بهدف أن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة  (الدبلومات الفنية والثانوية العامة).

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 هو تطبيق للوضع الطبيعي الذي كان يحدث من قبل، حيث من كان المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضي كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار علي شكل امتحانات الثانوية العامة.

التعليم تنفي إلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس

وكان قد انتشر خبر إلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس بعد قرار تقديم امتحانات الترم الثاني شهرا كاملا ، بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة .

ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم للوقوف على صحة خبر إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس.

نفى شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد خبر إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لـ “صدى البلد”، إن كل ما يقال عن إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس ما هو إلا شائعة هدفها اثارة الجدل والبلبلة للتأثير سلبا على سير العملية التعليمية في المدارس.

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، جميع أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء أي أخبار مجهولة المصدر يتم تداولها على السوشيال ميديا، مشددا على ضرورة الالتزام بمتابعة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للحصول على الاخبار والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم. 

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