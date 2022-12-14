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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين باستعراض القوة بمدينة نصر .. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم، محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة والعنف والقتل بمدينة نصر.
 

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 الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية بأنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل الأول أسلحه نارية وبيضاء - على النحو المبين بالأتهام اللاحق - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد وهو أنه في ذات الزمان والمكان .
 

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قتلوا المجني عليه عمدا؛ وذلك بأنه على إثر خلافات سابقه بينهم وبين المجـنـي عـلـيـه وذويه توجهوا إلى مكان تواجدهم لاستعراض القوة قبلهم - على النحو المبين بالوصف السابق - فأطلق الأول العديد من الأعيرة نارية صوبهم قاصدا ترويعهم وتخويفهم غير عابئا بنتيجة فعله مع توقعه أن يتعدى فعله لإحداث وفاة أحدهم؛ فأصابت إحدى الأعيرة النارية المجني عليه وأحدثت به الأصابة المبينة بتقرير الطب الشرعي .

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