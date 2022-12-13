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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة طلاب المدارس بالغربية

افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم BASEF 2022 بهندسة طنطا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

شهدت كلية الهندسة جامعة طنطا، اليوم، افتتاح المعرض المحلى لمحافظة الغربية "معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة BASEF 2022" لطلاب المدارس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد نصر عميد الكلية، و ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

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أكد الدكتور محمود سليم، أن الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي تسير على نهج يجمع بين المحتوى الاكاديمى والتدريب والتطبيق لتطوير العملية التعليمية والعملية لدى الطلاب منذ الصغر، لذلك تحرص الجامعة على دعم كافة الانشطة الطلابية التى تمكنهم من استغلال طاقاتهم اللامحدودة وأفكارهم الابتكارية الصديقة للبيئة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار الدكتور كمال عكاشة، إلى أن الجامعة تحرص على دعم روح الموهبة لدى الباحثين والمبتكرين ورعايتهم واكتشاف وتنمية مهاراتهم  لإعدادهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية مما يكسب الطلاب الثقة بأنفسهم بين أقرانهم من طلاب الجامعات الأخرى.

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من جانبه أفاد الدكتور أحمد نصر، بأن المعرض يقام لمدة يومين ويضم ٧٦ مشروع بمشاركة ١١١ طالب من طلاب المدارس بمحافظة الغربية فى مجالات "الطب الحيوي والصحة، العلوم الطبية الانتقالية، الهندسة الطبية، برمجيات النظم، الأنظمة المدمجة، علوم النبات، الروبوتات والآلات الذكية، الطاقة والتصميم وعلوم المواد، الهندسة البيئية، الأرض والعلوم البيئية، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، مجال العلوم السلوكية والاجتماعية"مؤكدا أن الكلية لاتدخر جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء المستقبل من خلال فتح معاملها والاستفادة من خبرات الأساتذة المتخصصين، مضيفا أنه سيتم اختيار أفضل المشروعات للمشاركة فى المعرض النهائي بمكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة ٢٠٢٣ بما يتناسب مع الضوابط ومناهج البحث العلمية والابتكار الهندسى.

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