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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس.. افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري الثاني بمتحف مختار

عيد الكاريكاتير
عيد الكاريكاتير

 يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض عيد الكاريكاتير المصري الثاني يوم الخميس 15 ديسمبر في تمام السادسة مساءا بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة بحضور ا. مصطفى الشيخ  رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير وأعضاء مجلس إداراتها والفنانين المشتركين ولفيف من المدعوين والحضور.
وقال الفنان مصطفى الشيخ أن نسخة هذا العام من عيد الكاريكاتير جاءت تحمل اسم (حجازي) فنان الحارة المصرية والذي يحضر بقوة في هذا المعرض من خلال أحد عشر عملاً مميزاً من أعماله إلى جانب ما يزيد عن 130 عملاً من جيل الرواد حتى المعاصرين.
من بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان جورج بهجوري وللفنانين الكبار الراحلين طوغان، مصطفى حسين، صلاح الليثي، أحمد دياب، ناجي كامل، محسن جابر، محمد عفت، وغيرهم من الرواد إلى جانب معظم فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين ليصل عدد الفنانين المشاركين إلى نحو 75 فناناً وفنانة.
يتضمن برنامج الافتتاح فقرة غنائية للمطرب والملحن علي إسماعيل بكلمات الشاعر محمد البرعي ويمتد المعرض لمدة 10 أيام من 15 حتى 25 ديسمبر.

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض عيد الكاريكاتير المصري الثاني محمود مختار الثقافي بالجزيرة معرض فني

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