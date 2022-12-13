مهيب عبدالهادي: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك



أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، إن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقى عرضًا من منتخب البرتغال خلال الفترة الأخيرة، للرحيل عن تدريب القلعة البيضاء.



وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "الاتحاد البرتغالي بعت لـ ٦ مدربين عشان يسألهم عن إمكانية تدريب منتخب البرتغال بداية من الشهر القادم بعد رحيل سانتوس..

المدربين هم..

فيريرا مدرب الزمالك

فيتوريا مدرب منتخب مصر

جوزيه مورينيو مدرب روما

ابيل فيريرا مدرب بالميراس

بيدرو مارتينز مدرب الغرافة

واختتم "لو محصلش إتفاق مع حد فيهم هيتم إسناد المهمة ل روي جورج مدرب منتخب شباب البرتغال"