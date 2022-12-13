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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك ومشاركة ثلاثى الشباب

صدى البلد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا خاصا لكل من سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" وعمر جابر رباعي الأبيض.

وخاض الرباعي البرنامج التدريبي قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.  

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاءعلى ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة محمد طارق و محمد حسام بيسو ومحمد خضري ثلاثي فريق الشباب بالنادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز ، بسبب المشاركة مع فريق الشباب مواليد 2001 أمام الجونة يوم الأحد الماضي في الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا رباعي الزمالك سيف الدين الجزيري عمر جابر نبيل عماد “دونجا

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