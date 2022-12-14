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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد نور الدين: رسائل "مدبولي" تساهم في بيع المنتجات بأسعارها الحقيقية

صدى البلد

قال خالد سعيد نور الدين، الخبير الجمركي، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رسائل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الموسع، واضحة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيرا إلى أنها خطوة رسمية نحو ضبط السوق في الوقت الراهن الذي يشهد العالم ومن بينه مصر اضطرابات في الغذاء والطاقة. 

وأكد خالد نور الدين، أن الحكومة تسعى جاهدة لضبط السوق، وبيع المنتجات كافة بأسعارها الحقيقية وهو ما يعرف بـ التسعير العادل للسلع.

 

وشدد خالد نور الدين، على أن وجود تفاوت بسيط جدا في الأسعار ليس به مشكلة في حد ذاته؛ ولكن رفع الأسعار بدون مبرر هو المقصود ضبطه حتى تتوافر جميع السلع والمنتجات بأسعارها العادلة.

واتفق خالد نور الدين، مع رئيس مجلس الوزراء بشأن إعلان تسعير السلع؛ وذلك في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب محليا وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
 

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