بذور طبيعية تجعل شعرك كالحرير.. تعرفي عليها

تحلم جميع الفتيات بشعر كالحرير، فهو يميزها ويجعلها تشعر بانوثتها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إكتشاف وصفة طبيعية لشعر حرير لخبيرة التجميل منى عباس.



طريقة استعمال بذور الكتان لشعر كالحرير

نمو الشعر قد يكون بطيئ وصعب لدى بعض السيدات، والكثيرات يتسائلن عن العلاجات التي تمكنهن من تسريع هذه العملية، في الغالب العلاجات الموجودة في الأسواق غالية الثمن وقد لا تظهر النتائج المرجوة بسبب المواد الكيماوية الموجودة فيها، لكن مع بذور الكتان لن يكون الأمر مشابه، فهي تمنح الشعر الطول المناسب والملمس الناعم المطلوب، إليكِ وصفة طبيعية لشعر حريري باستخدام بذور الكتان.

وصفة بذور الكتان لشعر كالحرير

نغلي بذور الكتان على نار هادئة و نضع جوارب داخل كوب و نسكب الخليط بعد أن تبرد و بقوم بتعصيرها و تصفيتها لكي نحصل على هلام بذور الكتان و اضيفي اليه ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون و يفرد بها الشعر مرتين في الاسبوع تترك لمدة من ساعة الى ساعتين كل ما يهم النساء.