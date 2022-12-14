استمرار فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة

أعلن هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال نجحت فى ثالث أيامها فى تطعيم (18452) طفل من المصريين أقل من عام .

وعدد ( 80922 ) طفل من سن يوم حتى 5سنوات و تم تطعيم 4 أطفال من غير المصريين أقل من عام و6 أطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات من غير المصريين وبلغ اجمالى المتطعمين فى اليوم الثالث أقل من عام18456 طفل ومن عمر يوم حتى 5 سنوات 80928 طفل وبهذا يصبح الإجمالى الكلي للمطعمين خلال ثلاثة أيام الحملة هو 1055331طفل بنسبة 96 %

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

وأكدت نهال بلبع على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض.

دذلك في إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

ومن الجدير بالذكرأن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تنتهى اليوم الأربعاء 2022/12/14 و استهدفت الحملة 1100303 (مليون ومائة ألف وثلاثمائة وثلاثة) طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة.