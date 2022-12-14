تعليم أسوان تنظم حفلا لتكريم الطالبات الفائزات في المسابقة الثقافية

تحت شعار "التميز والفرح" شهدت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية بمدرسة أسوان الثانوية بنات حفل تكريم الطالبات الفائزات فى المسابقة الثقافية للتربية الدينية المسيحية على مستوى المديرية.

وذلك تحت رعاية عبد الكريم لطفى مدير المديرية وذلك بحضور سامح عبد موجه عام التربية الدينية المسيحية حيث تم توزيع شهادات التقدير على الطالبات الفائزات ، كما تم تكريم معلمات التربية الدينية المسيحية بمدرستي الفصول الإعدادية الملحقة ومدرسة أسوان الثانوية بنات ، وقد قدمت أجمل التهاني للطالبات الفائزات، وحثتهم على التفوق والتميز، وتمنت لهم الفوز على مستوى الجمهورية.

ومن منطلق أن التدريب له أهمية كبرى فى رفع قدرات السادة المتدربين لمواكبة التطور المستمر لأساليب التقويم الجديدة شهدت مدير إدارة أسوان التعليمية بنفس المدرسة تدريب أساليب وفنيات صياغة الأسئلة الاختبارية وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحله الثانوية" وذلك لمعلمى اللغات العربية والألمانية والإسبانية، وقدمت الشكر للمدربين ( منى جمعة موجه عام اللغة الألمانية والإسبانية) ، وكذا مدربين اللغة العربية (زينب أبوبكر وعفاف بدرى).

مسابقة أوائل الطلبة

وتابعت غنية محمد بقاعة تطوير المدرسة تدريب الموجهين على الحساب الموحد، وقدمت الشكر للمدربة نهى حمدى ومسئول التدريب منال أحمد ، وفى نهاية الجولة تمنت التوفيق والسداد للجميع .

وكانت قد شهدت إدارة نصر النوبة التعليمية بمحافظة أسوان انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية حيث تم تقسيم اليوم الأول على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم عدد 8 مدارس وهي " دار السلام ، ومجمع بلانة ، وبلانة أول ، وبلانة ثان ، وبلانة ثالث ، والأشراف ، وأدندان " وقد فازت مدرسة بلانة ثالث ب بالمركز الأول في هذه المجموعة الأولى، بحضور سيد برجاس مدير الإدارة ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي والعلاقات العامة.

أنشطة تعليمية

كما شهد يسرى جلال وكيل الإدارة فعاليات المسابقة للمجموعة الثانية والمنعقدة بمدرسة العلاقي الابتدائية وتضم عدد 9 مدارس وهي “ العلاقى - قرشة - المضيق مرواو - مجمع كلابشة - أبو هور - السيالة - دهميت - عمر بن الخطاب ”.

وقد فازت مدرسة أبو هور الابتدائية بالمركز الأول في هذه المجموعة ، وقدم مدير ووكيل الإدارة الشكر لجميع المدارس المشاركة والمدارس المستضيفة و الموجهين على حسن التنظيم لهذه المسابقة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.