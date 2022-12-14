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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 11 محافظة|معرض أيادي مصر بأسوان يحقق أكبر عملية بيع للمنتجات التراثية.. شاهد

معرض أيادى مصر بأسوان
معرض أيادى مصر بأسوان

عروس المشاتى ، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية بالقارة السمراء، محافظة أسوان، والتى تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والبشرية التى جعلتها مقراً نموذجياً لاستضافة المعارض والمهرجانات والمؤتمرات الدولية والمحلية. 

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر موقع "صدى البلد" الإخباري على أحد أبرز المعارض التى رصدت مشاهد مضيئة عديدة ومتنوعة، وهو معرض "أيادي مصر" للمنتجات التراثية واليدوية بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان، والذى افتتحه الخميس الماضي كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأيضاً وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الوزير محمد القرقاوى، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية. 

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إقبال جماهيرى 

وشهد المعرض إقبالاً جماهيريًا كبيرًا من المواطنين المترددين، وأيضاً الأفواج السياحية، واستمتاعهم بالعروض الفنية والفلكلورية التي يقدمها أعضاء فرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان ومديرية الشباب والرياضة، ومنها فرقة "قادرون باختلاف".

وقال محمود نصر من محافظة القاهرة إننا أثناء زيارتنا لأسوان شاهدنا وجود هذا المعرض بوسط المدينة، وقمنا بتفقد أقسام المعرض، ورأينا معروضات كثيرة ومتنوعة كالسجاد اليدوى والكروشية ولاسية، والفركا، والخزف، ومشغولات خشبية، والفخار، والكليم ، والجلود، والنحاس، والخوص والخرز ، وورد النيل ، وشجر الموز، وحرصنا على شراء العديد من هذه المعروضات، كما إستمتعنا بعروض فرق الفنون الشعبية التى كانت تقدم فقراتها المتنوعة فى الحديقة. 

بينما أعرب أحد الزائرين من الأفواج السياحية عن سعادته البالغة لما شاهده فى المعرض من المنتجات المتنوعة، والمشغولات اليدوية والحرف التراثية ، مؤكداً على أن هذه المنتجات قيمة، ولهذا حرصت على اقتناء بعض منها. 

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معرض أيادي مصر 

وفى نفس السياق قال الفنان مجدى منقريوس الذى يمتلك موهبة فن النحت على الأحجار الجرانيت، ويخرج منها أشكالاً فنية رائعة تنال إعجاب كل من يشاهدها بأن معرض أيادى مصر يعتبر فرصة كبيرة لأصحاب المواهب والإبداعات الابتكارية والإبداعية سواء الحرفية والتراثية، ولهذا فقد أتاح لنا فرع ثقافة أسوان الفرصة بالمشاركة فى هذا المعرض الهام والهادف، والذى سعدت بالمشاركة فيه، وكان هناك حرص من جميع الزائرين للمعرض بمشاهدة معروضاتى الفنية، ومناقشتى فى كيف إعدادها بهذا الشكل الجمالى، وهناك من طلب تنفيذ أعمال فنية له، ليكون هذا المعرض فاتحة خير لنا، فشكراً لجميع المنظمين له. 

من جانبها أشارت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان إلى أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا على المنتجات اليدوية والتراثية بمشاركة 11 محافظة ، وهو ما ساهم بشكل مباشر فى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً بشكل مباشر ، وأيضاً على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب ، لافته إلى أن معرض أيادى مصر شهد أكبر عملية بيع للمنتجات اليدوية والتراثية حيث نجح العارضون فى بيع معظم المنتجات والمشغولات اليدوية. 

فيما قدم قدم محافظ أسوان الشكر لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة على مبادرة إطلاق المنصة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مؤكداً على هذه المنصة ساهمت بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية والمنتجات التراثية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها حيث يشارك فى المعرض المقام على مساحة 1000 م2 أكثر من 105 عارضين من 11 محافظة هى أسوان ، والوادى الجديد ، والأقصر ، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف  ، والبحر الأحمر ، والجيزة.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن المعرض يهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب . 

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