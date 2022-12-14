بلع لسانه في المباراة.. تشييع جثمان لاعب مطروح وسط حالة من الحزن

شيع بعد ظهر اليوم الأربعاء العشرات من أبناء القبائل وأهالي مطروح والرياضيين جثمان لاعب مطروح والذى توفى أمس الثلاثاء، ،أثناء مباراة بين نادى مطروح ونادى السلوم، ضمن منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم.



وحرص عدد كبير من أهالى مطروح والرياضيين على الحضور لتشيع جثمان اللاعب سامى سعيد خاصة مع تميز اللاعب بالاخلاق داخل وخارج الملعب .

و سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى مطروح والرياضيين حزنا على اللاعب سامى والذى تعرض للسقوط قبل نهاية المباراة ،،مما اضطر الحكم لوقف المباراة،لدخول الطاقم الطبي .

وفشلت محاولات الجهاز الطبي للفريقين فى إنقاذ حياة اللاعب والذى تعرض لأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية وقبل وصولة لمستشفى مطروح العام لفظ أنفاسه الأخيرة.



تشييع جثمان لاعب مطروح

تشييع جثمان لاعب مطروح