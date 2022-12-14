جمعية الأورمان : توزيع 1.5 مليون كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا ..فيديو

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف توزيع 1.5 مليون كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في كافة أنحاء الجمهورية .

وقال ممدوح شعبان في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" هذه اللحوم هي خير يأتي من الشعب المصري ويتم توزيعه للأسر الأكثر احتياجا ".

وأضاف ممدوح شعبان :" نبدأ في توزيع اللحوم وننتهى من هذا الأمر بحلول شهر رمضان الكريم "، مضيفا:" نوزع كميات من اللحوم شهريا على الأسر الأكثر احتياجا ".

واكمل ممدوح شعبان :" يتم توزيع مواد غذائية وبطاطين على الأسر احتياجا في كافة أنحاء الجمهورية ".

ولفت ممدوح شعبان :" المجتمع المدني يعيش أزهى عصوره وهناك تعاون مع وزارة التضامن والتحالف الوطني للعمل الأهلي من اجل توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأكر احتياجا ".

وتابع ممدوح شعبان :" من أهم نشاطات الجمعية حاليا هي التمكين الاقتصادي للأسر، وأي مواطن يرغب في أن ينفذ مشروع يمكن أن يتقدم لنا ونقدم المساعدة له ونعطيه قرض حسن لتنفيذ مشروعه".



