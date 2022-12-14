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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القمة الأمريكية الأفريقية.. لعبة نفوذ ومصالح تشعلها الحرب الأوكرانية .. فيديو

محمد العرابي
محمد العرابي

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن القمة الأمريكية الأفريقية أظهرت قيمة أفريقيا مؤخرا للولايات المتحدة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن أمريكا تسعى للحصول على أكبر قدر من الأصوات داخل مجلس الأمن، لذا تحاول توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية.

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وأضاف محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك معركة سياسية بين الولايات المتحدة وروسيا وكل طرف يسعى لكسب قوة إضافية من الدول العالم الثاني والثالث.

وتابع: أن الاهتمام الذي نشهده حاليا من الولايات المتحدة تجاه الدول الأفريقية هو عبارة عن اهتمام مصالح فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحه، وكسب قوة ونفوذ من الدول الأفريقية.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن أفريقيا قارة مفتوحة تتواجد الولايات المتحدة على أراضيها لتحقيق مجموعة من الأهداف لتطوير وتنمية هذه الدول .

وأشار محمد العرابي، إلى أن هناك صراع كبير من الدول الأوروبية للسيطرة على أفريقيا نظرا لما تتمتع به من مصادر مختلفة من الطاقة.

وأردف أن العلاقة مع الدول الأفريقية ونجاحها متوقف على وفاء الولايات المتحدة بالتعهدات من أمريكا لهذه الدول، موضحًا أن الولايات المتحدة تعطي أوكرانيا مليارات من الدولارات لها دون الحصول على فائدة.

وشدد محمد العرابي أن الولايات المتحدة عليها خلال القمة الأمريكية الأفريقية تقديم رؤية جديدة لتنمية الدول الأفريقية على المستوى الصحي والتعليمي والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى مصر من أجل تحقيق هذه الأهداف. 

 

القمة الأمريكية الإفريقية محمد العرابي عزة مصطفي صالة التحرير صدى البلد

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