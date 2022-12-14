ننشر كواليس لقاء العميد بلاعبي المصري في أول قيادته الفنية للتدريبات

انتهي منذ قليل أول تدريب للجهاز الفني الجديد للنادي المصري بقيادة كابتن حسام حسن وجهازه المعاون بحضور الحسيني ابو قمر نائب رئيس المصري و ياسر يحيي المشرف العام على الفريق و محمد موسي عضوي المجلس.

وحرص العميد قبل انطلاق التدريب على توجيه استراتيجية المرحلة المقبلة للفريق وذلك خلال اجتماعه بهم حيث اصطف اللاعبون في الملعب فى حضور أعضاء المجلس المكلفين من قبل رئيس النادى .

واكد العميد للاعبي المصري انه حزين علي مستوي الفريق الذي تركه من ١٠٠ يوم وتراجع النتائج بشكل غير مرضي لافتا انه كان متابع مباريات الفريق ومستوي كل اللاعبين

وشدد حسام حسن على انه لا وجود لأي لاعب متخاذل او لم ينفذ التعليمات مشيرا الى ان هناك اربع مباريات وبعدها سيكون التقييم لجميع اللاعبين.

وقال العميد للاعبي المصري مفيش لاعب في الفريق اكبر من النادي والمرحلة القادمة هناك مبدأ الثواب والعقاب .

ونوه الكابتن حسام حسن على انه سيتم تغيير اللائحة خلال ايام بالإضافة الى تصعيد بعض الناشئين المميزين الي الفريق الاول وقد يتم الدفع بهم اذا تطلب الأمر.

وشدد العميد على ان الجهاز الفني هو من يحدد مكان التدريبات سواء في بورسعيد او أي مكان وعلي جميع اللاعبين الالتزام .

وتطرق العميد إلى أنه سيكون هناك تدعيمات في صفوف المصري بخمسة لاعبين حسب الاحتياجات الناقصة .

وعقب الاجتماع الموسع بكافة اللاعبين تحدث العميد مع بعض اللاعبين علي انفراد وخصوصا مروان حمدي و الحارس محمود جاد وطالبهم بالالتزام المرحله القادمة واشاد بالجلاصي ودغموم وعنتر وحسين السيد .

ومن جانبه اكد الكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة ان الظروف التي يمر بها النادي هذه الفترة التي يتولي فيها الأستاذ كامل ابو علي من المفترض ان تأتي بنتائج جيدة في ظل توفير كل المتطلبات ولا توجد ازمات ماليه ولا مشاكل للاعبين وكذلك الاقامة في أعلي الفنادق لذلك المرحلة القادمة فيها حقوق وواجبات والتزام من الجميع ولن يتواجد غير اللاعب الملتزم داخل وخارج الملعب.

وعقب انتهاء التدريب توجه الجهاز الفني بالكامل لتناول وجبة الغذاء في احد مطاعم الاسماك بالتجمع بعد دعوة محمد موسي عضو المجلس لعزومة الغذاء في حضور الحسيني ابو قمر وياسر يحيي من مجلس الادارة.