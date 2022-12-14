عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي بورسعيد يواصل احتفاله باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تنفيذي بورسعيد يواصل
تنفيذي بورسعيد يواصل احتفاله الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة

واصلت محافظة بورسعيد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد . 

 

 وقدم وكيل هيئة الرقابة الإدراية اللواء منصور حيدر ندوة لأعضاء تنفيذي بورسعيد حول مفهوم الفساد والذي يعد  استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة، كما حدد أنواعه قائلا: "هناك الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين، وكذلك الآثار السلبية للفساد. 

واستعرض وكيل هيئة الرقابة خلال جلسة تنفيذي بورسعيد  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف لمكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته .

السجن 5 سنوات لـ سارقي طبيب أسنان فى بورسعيد بالإكراه

محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجان لمتابعة انضباط العملية التعليمية والمرور على المدارس

 وتناول وكيل هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية ، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد والقوانين المواجهة لهذه الظواهر.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد المجلس التنفيذى محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المجتمع المصري البنية التشريعية اللواء عادل الغضبان الاستراتيجية الوطنية عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

بـ 18 للفاخر .. الحكومة توافق علي تحديد سعر الأرز

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

ترشيحاتنا

تفاصيل لقاء سفير سلطنة عمان بالقاهرة بالمستثمرين في مصر

نلبس شتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

مفاوضات مصرية روسية لعقد إتفاقية تجارة الحرة مع الاتحاد الآوراسي

الرئيس السيسي يشارك في إفطار عمل مع قيادات جمهورية بمجلس النواب الأمريكي

تعالوا نعالجكم من السحر| سقوط 3 نصابين استولوا على أموال المواطنين بمحافظتين

إلغاء الخط الجوي الرابط بين مطار الجزائر وشارل ديغول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببغاء يتوقع نتيجة مباراة المغرب وفرنسا في فيديو أثار الجدل بالدول العربية

بإطلالات جريئة .. مي عمر تثير الجدل | شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تثير الجدل بظهور مختلف عبر إنستجرام| شاهد

رخص 560 جنيه .. اِعرف الذهب الأصلي من المغشوش بـ الحركة دي

فيديو

قرار مهم بشأن الثانوية العامة .. وموعد امتحانات الترم الثاني

نادية مصطفى: مصطفى كامل قائد مسيرة الموسيقيين.. وهاني شاكر كان بيصرف من جيبه.. والتحقيقات ما زالت مستمرة| حوار

رسالة صوتية تثير الذعر بسبب جدري القرود | اعرف حقيقتها

المغرب وفرنسا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ