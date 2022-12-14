تنفيذي بورسعيد يواصل احتفاله باليوم العالمي لمكافحة الفساد

واصلت محافظة بورسعيد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وقدم وكيل هيئة الرقابة الإدراية اللواء منصور حيدر ندوة لأعضاء تنفيذي بورسعيد حول مفهوم الفساد والذي يعد استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة، كما حدد أنواعه قائلا: "هناك الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين، وكذلك الآثار السلبية للفساد.

واستعرض وكيل هيئة الرقابة خلال جلسة تنفيذي بورسعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف لمكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته .

وتناول وكيل هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية ، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد والقوانين المواجهة لهذه الظواهر.