السجن 5 سنوات لـ سارقي طبيب أسنان فى بورسعيد بالإكراه

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 6 سنوات في واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 نوفمبر من عام 2021، والمتهم فيها: «ع ا م صاحب محل ملابس، ا س ص مالك ورشة، ا م ا سائق، ن ن ا عامل زراعي، ح ح ا عاطل، بدائره قسم الجنوب اول بمحافظه بورسعيد حيث سرق المتهمون السيارة رقم ر ق م 7634 والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه أحمد محمد عبد اللطيف إبراهيم بطريقة الإكراه الواقعة عليه بأن استوقفوه بالطريق العام واشهروا في وجهه السلاح الناري وتعدوا عليه بالضرب فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، وأحرزوا سلاحا ناريا بندقية اليه و15 طلقة، واحرزوا سلاحا ناريا آخر مسدس و29 طلقه للسلاح الناري، ومطواة.



واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى الشاهد الأول وهو المجني عليه ويعمل طبيب اسنان، والذي أكد أنه حال قيادته للسياره بالطريق العام ليلا فاجئه المتهمون بان قاموا باعتراض طريقه واخرجوه عنوة من السيارة، واشهروا في وجهه أسلحه نارية وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على السيارة والمبلغ المالي، قاصدين من ذلك سرقته بالاكراه.

واستمعت كذلك المحكمة إلى شهادة هيثم ماجد ضابط بادارة البحث الجنائي وحازم إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطه الجنوب أول، والذين أكدوا أن التحريات السرية أسفرت عن صحة حدوث الواقعة وفقا لرواية المجني عليه، وانه نفاذا لقرار ضبطهم واحضارهم تمكنا من ضبط المتهم الأول في الطريق العام وبتفتيشه عثر أسفل مقعد الدراجة قيادته على سلاح ناري بندقيه اليه، بداخلها خزنتين بداخلهما 15 طلقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بنية السرقة بالاكراه.



وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عباره عن سلاح الناري بندقية اليه بماسورة مششخنه صالحه للاستعمال وذخيرة نارية 15 طلقة من المستخدمه عليه وصالحه للاستعمال، وسلاح ناري مسدس بماسوره مشخشنة صالحة للاستعمال، وكذا اثنين خزينة من المستعملين بها كاملة وسليمة وصالحه للاستعمال، وتبين كذلك بالاطلاع على محضر الشرطة أنه بالكشف على السلاح الناري المسدس المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته ومحرر عن ذلك محضر رقم 24 لسنه 2011 جنح الاسكندرية.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند اليهم، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، والزمتهم المصاريف الجنائية ، وذلك في القضية رقم 31 لسنة 2022 جنايات جنوب أول والمقيدة برقم 2 لسنة 2022 كلي بورسعيد .