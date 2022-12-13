كواليس قيادة حسام حسن مباراة المصري أمام الحدود.. تفاصيل

أكد أحد أعضاء مجلس إدارة النادى المصري المسئول عن اتمام إجراءات التعاقد مع حسام حسن وجهازه الفني المعاون ليعود مجددا لقيادة النادى المصري أنه بات من المؤكد قيادة العميد وجهازه الفني الجديد مباراة المصري أمام الحرس والمقرر لها الجمعة المقبلة باستاد السويس الجديد .

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي المصري أن جهاز حسام حسن، سوف يتسلم القيادة الفنية للفريق عقب إبرام التعاقد رسميا فور عودته من قطر والمقرر لها غدا الأربعاء أو الخميس أقصي تقدير .



ولفت عضو مجلس إدارة النادي المصرى إلى أن هناك تدخلات لتوفيق الأوضاع وتقريب وجهات النظر بين العميد والمدير الفني الحالي الكابتن طارق سليمان للاستمرار معا ويعود سليمان مجددا مدرب عام بجهاز العميد.

العميد يقود مباراة المصري أمام الحدود وسليمان يقود التدريب لحين عودته



وفى سياق آخر واصل الكابتن طارق سليمان وجهازه المعاون قيادة مران فريق المصري مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراته أمام فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها في الثالثة إلا الربع عصر الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد .

العميد يقود مباراة المصري أمام الحدود وسليمان يقود التدريب لحين عودته



ومن المقرر استمرار سليمان وجهازه لحين استلام التوأم رسميا قيادة الفريق غدا او بعد غد وفق تأكيدات مجلس الإدارة .

العميد يقود مباراة المصري أمام الحدود وسليمان يقود التدريب لحين عودته

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات أدارتها اللجنة المفوضة من رئيس مجلس إدارة النادى المصري كامل أبوعلى والتى ضمت نائب رئيس النادى الحسيني أبوقمر وياسر يحيي المشرق العام على الفريق ومحمد موسي عضو المجلس تحت السن مع الكابتن إبراهيم حسن ووليد بدر فى إحدى الكافيهات بالرحاب انتهت الي قبول العميد العودة لقيادة الفريق مجددا عقب عودته من قطر .



ولم يتفق مجلس المصري والتوأم على كامل الجهاز المعاون والذي ضم ثوابت بينها سعفان الصغير مدرب حراس مرمى وشريف خليل مدرب مساعد اسلام جمال مخطط الأحمال ودكتور محمد عنان طبيب للفريق .



ويظل موقف محمود عبد الحكيم لاعب المصري السابق والمدرب المساعد فى الجهاز الحالى معلق لرغبة التوأم فى ضم مدرب الناشئين السعيد إبراهيم لحهازهم كبديل وهو مايرى المجلس ترك القرار فيه للعميد بالرغم من أن عبد الحكيم كان اختيار كامل ابوعلى رئيس النادى المصري.



وتبقي نقطة الخلاف الكبرى بين رغبة رئيس النادى المصري فى استمرار طارق سليمان المدير الفنى الحالى للفريق ومدرب عام جهاز التوأم السابق ضمن الجهاز الجديد بقيادة التوأم خاصة وأنه جاء على وعد من رئيس المصري بالعمل مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فنى اجنبي يكون ضمن جهازه سليمان مدرب عام .

وحتى كتابة السطور يصر التوأم على تولى طارق الصاوى مدير فني بورفؤاد الحالي مهمة المدرب العام رافضين عودة طارق سليمان لجهازهم بعد أن انفصل عنهم خلال الفترة الماضية لرغبته فى اعتلاء الإدارة الفنية لإحدى الفرق.



والمؤكد أن الكابتن طارق سليمان هو من سيقود التدريبات لحين عودة كابتن حسام حسن يوم الأربعاء وهناك مساعي تبذل من مجلس ادارة المصري لتقريب وجهات النظر خصوصا العلاقة الوطيدة والأسرية بين سليمان والتوأم.



وتواصل جماهير المصري ضغطها على صفحات التواصل الاجتماعى والتى نجحت من خلالها إعادة العميد للقيادة الفنية للفريق حتى وإن كان على غير رغبة المجلس الذي وجه له الشكر عقب توليه إدارة النادى مطالبة بترك العميد يختار من يشاء لمعاونته حتى يستعيد المصري مكانته ويعود للانتصارات و التى ترى الجماهير أنها لن تتحقق إلا مع العميد.