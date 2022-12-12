المصري تحت 16 عاما يواصل انتصاراته ويهزم سموحة بهدفين لهدف واحد

واصل فريق المصري تحت 16 عاما ” الفئة العمرية "2006" تحت قيادة مديره الفني الكابتن أحمد نبيه انتصاراته المتتالية ببطولة الجمهورية، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق سموحة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من محمد نور حكمًا سياحة ومعه كل من ابراهيم أبو المجد ومحمد الحداد.

جاءت المباراة التي حضرها الدكتور أحمد الطحان عضو مجلس إدارة المصري والمشرف على قطاع الناشئين حافلة بالندية والحماس ، حيث انتهى شوطها الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، حيث تقدم السعيد هشام بالهدف الأول للمصري في الدقيقة الرابعة والعشرين ، قبل إحراز سموحة لهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط الذي شهد إجراء المصري لتغيير اضطراري بخروج أشرف غزالة ونزول محمد نصر.

وفي الشوط الثاني واصل المصري من ضغطه ويدفع الكابتن أحمد نبيه بعدد من التغييرات التي مكنت فريقه من مواصلة سيطرته التي أسفرت عن ركلة جزاء لحسام حسن الذي ترجمها بنجاح محرزًا الهدف الثاني للمصري وتمر الدقائق المتبقية من المباراة سجالًا بين الفريقين ليطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف واحد.



مثل المصري في المباراة : فارس عجمي لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ( محمد نصر ) ( أحمد فؤاد ) ، عمر فاروق ، محمد أيمن ، إسلام رشدي لخط الظهر ، السعيد هشام ( عبد الرحمن ابراهيم ) ، عبد الله شيحه ، عمرو عبد الصمد ( أدهم عشري ) لخط الوسط ، حسام حسن ، عبد الله عطا ، عمر جمعة لخط الهجوم.

