سعر جوال iphone 13 Pro Max فى الإمارات

لازال جوال آيفون 13 برو ماكس، منافس قوي بين الجوالات الرائدة على الرغم من إصدار نسخة أحدث منه وهي iphone 14 Pro Max، ليقدم اقوي نسخة من سلسلة آيفون 13 ببيطارية عملاقة وكاميرا جبارة.

جاء سعر جوال آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت مقابل 3810 درهم إماراتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4190 درهم، وسعة 512 جبجابايت بـ 4700 درهم، وسعة 1 تيرابايت سعرها 5400 درهم.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يمتلك جوال آيفون 13 برو ماكس شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يأتى جوال آيفون 13 برو ماكس بـ 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يعمل جوال آيفون 13 برو ماكس بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت.

يمتلك جوال آيفون 13 برو ماكس على بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iPhone 13 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.