سعر جوال iphone 13 Pro Max في قطر

بالرغم من إطلاق إصدار جديد على جوال آيفون 13 برو ماكس، إلا أنه مازال ضمن قائمة أفضل الهواتف الرائدة الحالية، كما أنه حصل على تحديث قوي للغاية خاصةً فى الكاميرا للتصوير الليلي، والبطارية الجبارة مع أداء فى غاية القوة.

بلغ سعر جوال آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت مقابل 3999 ريالا قطريا، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4350 ريالا، وسعة 512 جبجابايت بـ 5450 ريالا، وسعة 1 تيرابايت سعرها 6050 ريالا.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يأتي جوال آيفون 13 برو ماكس بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يقدم جوال آيفون 13 برو ماكس 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يعمل جوال آيفون 13 برو ماكس بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت.

يحتوى جوال آيفون 13 برو ماكس على بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.