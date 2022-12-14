خبير الشئون الأفريقية: القارة السمراء أصبحت ركنا أصيلا بملف التفاوض العالمي ..فيديو

أكد رامي زهدي، خبير الشئون الأفريقية، أن أفريقيا تدخل القمة الأمريكية الأفريقية، بموقف أقوى من فترات سابقة، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية أصبحت ركنا أصيلا في ملف التفاوض العالمي.

وقال رامي زهدي، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن افريقيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا غنى عنها، مؤكدا أن القارة الأفريقية تنتظر الكثير من الحليف الأمريكي.

وتابع خبير الشئون الأفريقية، أن الدول الأفريقية تنتظر من أمريكا الدعم الإستراتيجي ومساعدتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

مزود رئيسي للطاقة

وأشار رامي زهدي إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى تعاون اقتصادي فعال، خاصة أن القارة الإفريقية تعد مزودا رئيسيا للطاقة.

