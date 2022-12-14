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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصري تحت 19 عامًا يفوز على الزمالك بهدف للاشيء

المصري تحت 19 سنة
المصري تحت 19 سنة

واصل  فريق المصري تحت 19 عام ” الفئة العمرية 2003 ” تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسن العشري،  انتصاراته ببطولة الجمهورية لتلك الفئة العمرية، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق الزمالك بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ، على ملعب السيد متولي.


بتلك النتيجة يصعد المصري للمركز الثاني برصيد 26 نقطة ويستحق الفريق إشادة مجلس إدارة النادي المصري والذي حضر المباراة ممثلًا عنه الدكتور أحمد الطحان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الناشئين.


سجل محمد صالح " الزيز" هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العشرين من الشوط الأول الذي سيطر عليه المصري بالكامل ، في الوقت الذي تبادل فيه الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الثاني والذي نجح خلاله المصري في الحفاظ على نتيجة المباراة والخروج بالنقاط الثلاث بفضل التغييرات الموفقة للكابتن حسن العشري.

مثل المصري في المباراة : أحمد عبد الرسول لحراسة المرمى ، محمد فوزي جاد ، ابراهيم ناجي ، خالد الدياسطي ،عدنان عثمان لخط الظهر ، أبو الفتح أشرف ( مؤمن عمر )  ،  عبد الله أيمن ، محمد أيمن بدر  لخط الوسط ، محمد علاء الظريف ( محمد المرسي )  ، محمد صالح ( محمود برهام )  ، أحمد فؤاد لخط الهجوم.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك.  حسن العشري مديرًا فنيًا ، السيد متولي مدربًا ، طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ،  عبد الرحمن قلاوينة أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، زكريا قمصان منسقًا إداريًا.
 

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