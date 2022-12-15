بلينكن يبحث مع رئيس غانا بواشنطن سبل تعزيز النمو الاقتصادي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، أمس الأربعاء، مع الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، سبل تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار والديمقراطية والأمن في غرب إفريقيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكين وجه الشكر للرئيس الغاني على التعاون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال بلينكن قبل اللقاء: "نقدر بشدة مساهمات غانا في عمليات حفظ السلام، وأيضًا على نطاق أوسع قيادتك الخاصة من أجل السلام، من أجل الأمن والديمقراطية."

وقد انطلقت قمة القادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، أول أمس الثلاثاء، بالتركيز على الدور الحيوي للمجتمع المدني وقوة مجتمعات الأفريقية في الولايات المتحدة.

وقد تضمنت اللقاءات مجموعة من الجلسات حول موضوعات التجارة والاستثمار، والصحة وتغير المناخ، والسلام والأمن والحوكمة، بالإضافة إلى التعاون الفضائي.