رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة دوري الصفوف الدراسية والألعاب الجامعية

كرم الدكتور جمال سوسه الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة دورى الصفوف الدراسية، ودورى الألعاب الجامعية لكرة الطائرة ، وكرة القدم الخماسية ،وكرة السلة ، وكرة اليد طلبة وطالبات .

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وعمداء كليات التربية النوعية ، والتربية الرياضية ،والتربية ،والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والتمريض ، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة ،ومسئولى الأنشطة الرياضية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والطلاب المشاركين في المسابقات

حيث فاز بالمركز الاول فى كرة السلة وكرة الطائرة طالبات كلية التربية الرياضية ،وفى تنس الطاولة طالبات فاز بالمركز الاول كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وفى خماسى كرة القدم طالبات فازت كلية التربية الرياضية

كما فاز بالمركز الأول في دوري الصفوف لخماسى كرة القدم كلية الهندسة بشبرا ،وفى تنس الطاولة فازت كلية الطب البشري بالمركز الاول ، وفى دورة الألعاب الجامعية طلبة فاز بالمركز الأول لكرة اليد ، والسلة، والطائرة كلية التربية الرياضية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين فى الأنشطة الرياضية ،مؤكدا على أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط ولكنها تقوم ببناء شخصية الطلاب وتعمل على تنمية مهاراتهم عن طريق ممارسة كافة الأنشطة الطلابية .

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