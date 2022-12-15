عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة دوري الصفوف الدراسية والألعاب الجامعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم الدكتور جمال سوسه الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة دورى الصفوف الدراسية، ودورى الألعاب الجامعية لكرة الطائرة ، وكرة القدم الخماسية ،وكرة السلة ، وكرة اليد طلبة وطالبات .

مراكز شباب القليوبية تعلن استعدادها لمشاهدة مبارة فرنسا والمغرب.. صور

قوى عاملة القليوبية تكرم إحدى العاملات لبلوغها سن التقاعد

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وعمداء كليات التربية النوعية ، والتربية الرياضية ،والتربية ،والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والتمريض  ، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة ،ومسئولى الأنشطة الرياضية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والطلاب المشاركين في المسابقات
حيث فاز بالمركز الاول فى كرة السلة وكرة الطائرة طالبات كلية التربية الرياضية ،وفى تنس الطاولة طالبات فاز بالمركز الاول كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وفى خماسى كرة القدم طالبات فازت كلية التربية الرياضية
كما فاز بالمركز الأول في دوري الصفوف لخماسى كرة القدم كلية الهندسة بشبرا ،وفى تنس الطاولة فازت كلية الطب البشري بالمركز الاول ، وفى دورة الألعاب الجامعية طلبة فاز بالمركز الأول لكرة اليد ، والسلة، والطائرة كلية التربية الرياضية.
وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين فى الأنشطة الرياضية ،مؤكدا على  أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط ولكنها تقوم ببناء شخصية الطلاب وتعمل على تنمية مهاراتهم عن طريق ممارسة كافة الأنشطة الطلابية .

a0f23aaf-184c-476e-a454-3d921d05f504
a0f23aaf-184c-476e-a454-3d921d05f504
cc2fc4b7-41db-4ce4-86ad-a5e2788fa029
cc2fc4b7-41db-4ce4-86ad-a5e2788fa029
الفائزين رئيس جامعة بنها التربية النوعية الانشطة الطلابية جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

البنك المركزي يلزم البنوك بتخصيص 25 % من محافظ التجزئة لمدة عام إضافي

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

موضوعات متعلقة

قوى عاملة القليوبية تكرم إحدى العاملات لبلوغها سن التقاعد

مراكز شباب القليوبية تعلن استعدادها لمشاهدة مبارة فرنسا والمغرب.. صور

القليوبية: تطعيم أكثر من مليون نسمة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال

محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية تطلق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. فيديو

فائدة غير مسبوقة..وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لـ الاستفادة من الشهادات الادخارية الدولارية

أشرف صبحى: نسعى لتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي لمواجهة الفساد

كمم فمها.. القصة الكاملة لسرقة عجوز الإسكندرية على يد مسجل خطر

صالح الشيخ: استيراتيجية مكافحة الفساد تخلق جهازًا إداريًا يقدم خدمات متميزة

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش حل سحري لنسف الكرش .. 5 نصائح خارقة تخلصك منه للأبد

مش حتصدق .. قشور هذه الفاكهة تحارب سرطان القولون

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم لنحت قوامك بدون حرمان

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

فيديو

خلعته من 2019 ومقالتلوش.. كيف استرد رجل أمواله وأولاده وتزوج جارة طليقته.. فيديوجراف

عرفني أنا مين.. غادة عبد الرازق تتحدث عن طليقها هيثم زانيتا| شاهد

فتاة سورية تعاني من مرض الضحك .. ما القصة؟ |فيديو جراف

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ