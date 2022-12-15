قوى عاملة القليوبية تكرم إحدى العاملات لبلوغها سن التقاعد

كرمت إيمان محمد شحاتة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، أمينة أحمد صالح إحدي العاملات من المديرية التي بلغت السن القانونية وأحيلت إلى التقاعد ، وذلك بمنحها شهادة تقدير ، في الاحتفالية التي أقامتها المديرية، والتي أطلقت عليها "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديرا لما بذلته الزميلة من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عملها.

وقالت مدير مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية : إن شهادة التقدير قدمت باسم جميع العاملين علي مستوي المديرية ومناطقها ومكاتبها علي مستوي المحافظة ، فضلا عن مركز التدريب المهني بالخانكة التابع للمديرية للزميلة أمينة أحمد صالح، مشيده بجهودها وإخلاصها في العمل طوال مدة خدمتها حتى إحالتها للتقاعد ، مؤكدة أن هذا التكريم يعد مجرد نقطة صغيرة في بحر من الجهد والعطاء الذي يقدمه العاملين طوال حياتهم الوظيفية.

حضر حفل التكريم محمد عليان وكيل المديرية ، وأنور الرفاعي مدير منطقة بنها

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