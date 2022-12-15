عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة القليوبية تكرم إحدى العاملات لبلوغها سن التقاعد

صدى البلد

 

كرمت إيمان محمد شحاتة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، أمينة أحمد صالح إحدي العاملات من المديرية التي بلغت السن القانونية وأحيلت إلى التقاعد ، وذلك بمنحها شهادة تقدير ، في الاحتفالية التي أقامتها المديرية، والتي أطلقت عليها "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديرا لما بذلته الزميلة من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عملها.

وقالت مدير مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية : إن شهادة التقدير قدمت باسم جميع العاملين علي مستوي المديرية ومناطقها ومكاتبها علي مستوي المحافظة ، فضلا عن مركز التدريب المهني بالخانكة التابع للمديرية للزميلة أمينة أحمد صالح، مشيده بجهودها وإخلاصها  في العمل طوال مدة خدمتها حتى إحالتها للتقاعد ، مؤكدة أن هذا التكريم يعد مجرد نقطة صغيرة في بحر من الجهد والعطاء الذي يقدمه العاملين طوال حياتهم الوظيفية.

حضر حفل التكريم محمد عليان وكيل المديرية ، وأنور الرفاعي مدير منطقة بنها

 

 

 

1
1
2
2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

ترشيحاتنا

قرار وزاري باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة

مش حتصدق .. قشور هذه الفاكهة تحارب سرطان القولون

سيارة أمريكي | أكورد أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه

صحف المغرب بعد الخسارة أمام فرنسا: رفعتم رؤوسنا يا أسود

هل استحق المغرب ركلتي جزاء أمام فرنسا؟ خبير تحكيمي يصدم الجميع

"معهد الكلى" قدم الخدمات لأكثر من مليون مواطن..واجرى 44 عملية زراعة كلى في 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم لنحت قوامك بدون حرمان

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

فيديو

فتاة سورية تعاني من مرض الضحك .. ما القصة؟ |فيديو جراف

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ