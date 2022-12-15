برلمانية: تصريحات السيسي بلقائه بأعضاء الكونجرس تؤكد موقف مصر الثابت بالقضية الفلسطية

أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية تعكس مدي ثقل مصر السياسي ودورها المحوري في أفريقيا والمنطقة ،مشيرة إلي الاهمية الكبيرة للقمة الامريكية الافريقية والتى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الامريكى جو بايدن والقادة الأفارقة في العاصمة الأمريكية واشنطن معتبرةً هذه القمة بمثابة انعكاس لأهمية القارة الإفريقية للعالم حيث أنها المستقبل

وثمنت نبيه تصريحات الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسي ، خلال لقائه مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس ، بشأن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ، مؤكدة أن القضية الفلسطينية دائما تحتل الصدارة في أولويات القيادة السياسية وأن موقف مصر من القضية الفلسطينة ثابت ولا يتغير وهي دائما تسعي لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ، على أهمية التوصل لحل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين.

كما أشادت بتصريحات الرئيس السيسي بشأن الموقف من قضية سد النهضة حيث ، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائى من خلال إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وذلك لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر، آخذًا في الاعتبار الاعتماد الكلى لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، وقد عبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكى عن تفهمهم التام لشواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومى المصرى.

وأشارت عضو النواب إلى أن تأكيد الرئيس خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة ، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، مشيرة إلى أن الرئيس أكد على أهمية حدوث هذا في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته العديد من الدول، فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات .