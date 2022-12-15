عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تصريحات السيسي بلقائه بأعضاء الكونجرس تؤكد موقف مصر الثابت بالقضية الفلسطية

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب

أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية تعكس مدي ثقل مصر السياسي ودورها المحوري في أفريقيا والمنطقة ،مشيرة إلي الاهمية الكبيرة للقمة الامريكية الافريقية والتى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الامريكى جو بايدن والقادة الأفارقة في العاصمة الأمريكية واشنطن معتبرةً هذه القمة بمثابة انعكاس لأهمية القارة الإفريقية للعالم حيث أنها المستقبل

 

وثمنت  نبيه  تصريحات الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسي ، خلال لقائه مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس ، بشأن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ، مؤكدة أن القضية الفلسطينية دائما تحتل الصدارة في أولويات القيادة السياسية وأن موقف مصر من القضية الفلسطينة ثابت ولا يتغير وهي دائما تسعي لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ، على أهمية التوصل لحل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين.

كما أشادت بتصريحات الرئيس السيسي بشأن الموقف من قضية سد النهضة حيث ، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائى من خلال إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وذلك لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر، آخذًا في الاعتبار الاعتماد الكلى لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، وقد عبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكى عن تفهمهم التام لشواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومى المصرى.

 

وأشارت عضو النواب إلى أن تأكيد الرئيس خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة ، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، مشيرة إلى أن الرئيس أكد على أهمية حدوث هذا في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته العديد من الدول، فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات . 

شيماء محمود نبيه مجلس النواب عبدالفتاح السيسي القمة الأمريكية الإفريقية عبد الفتاح السيسي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

ترشيحاتنا

تعيين حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أول رد فعل من هيثم زانيتا بعد انفصاله عن غادة عبدالرزاق |شاهد

القبض على 8 من المتورطين في سقوط عامل من أحد العقارات ببدر

وزير الزراعة يسلم شهادات التدريب لـ 59 مبعوثا من 30 دولة إ

10 قنوات مجانية تنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

بالأرقام.. اعرف رواتب الموساد والشاباك وقيادات جيش وشرطة إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد الوعي بعد سقوطه.. تفاصيل وفاة حارس أمن في كأس العالم

قبل فوات الآوان ..علامات لا تتجاهلها تدل على أن كبدك في خطر

إطلالة كاجوال.. ميرهان حسين تغازل جمهورها بصورة جديدة

الكلية الحربية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمى من هيئة ضمان جودة التعليم

فيديو

بدء العد التنازلي لفصل الشتاء.. تحذير شديد من حالة الطقس |تغطية خاصة

هبوط الدولار وتراجع الذهب | تفاصيل الأسعار

خلعته من 2019 ومقالتلوش.. كيف استرد رجل أمواله وأولاده وتزوج جارة طليقته.. فيديوجراف

عرفني أنا مين.. غادة عبد الرازق تتحدث عن طليقها هيثم زانيتا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ