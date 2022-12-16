عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تفاصيل التصرف في العقارات الخاصة بالمشروعات الصناعية وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أوجه التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية وذلك وفقا لقانون الهئة العامة للتنمية الصناعية فيما يلى:

 

أجاز قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية بإحدى الصور، سواء البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، وويكون ذلك إما بناء على طلب صاحب الشأن، أو إعلان أو دعوة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك في المشروعات الصناعية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة في الأحوال التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات، وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الصناعي.

وتلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل، كما تلتزم بالإعلان عن الأراضي التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي الأحوال التي يطلب فيها صاحب الشأن توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع صناعي، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.

وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوافرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم النشاط الصناعي لصاحب الشأن وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.

مجلس الوزراء المشروعات الصناعية العقارات المشروعات اللائحة التنفيذية النشاط الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

أسرع نظام حماية للبيانات.. اعرف مزايا إصدار Firefox 108 الجديدة

الموقف الشرعي لشخص أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة.. الإفتاء توضح

غير مفيد ... شبانة يعلن قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي في يناير

لو عايز ترجع للزمالك حرجعك .. "شبانة" يكشف تفاصيل مساندة شيكابالا لـ محمود علاء

القدسي: ما يسعى إليه بايدن في أفريقيا يؤكد أن القارة السمراء تتمتع بأهمية كبرى.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكتاب بـ20 جنيها لمدة أسبوع فقط.. اعرف كيف تحصل على العروض؟

أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

قبل نهائي كأس العالم.. أرقام لاعب المحلة تفوق ما حققه ميسي في المونديال

يحمي من 3 أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد اليوسفي

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ