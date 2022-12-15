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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نرجس.. البترول تعلن اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط .. تفاصيل

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أعلن  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  أن كشف غاز جديد بالبحر المتوسط وهو في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجم الكشف وهو حقل نرجس ويأتي بعد حقل ظهر من حيث الأهمية. 
و اكد  الوزير في رده على عدد من طلبات الإحاطة  خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم"  سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد و حقوق الدولة وحصتها محفوظة  مع الشريك الأجنبي وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله

ولفت  "الملا " أن  التحديات والآثار التي  فرضتها الحرب  الروسية الأوكرانية وارتفاع  أسعار النفط خلقت ضغوط  وتحرك من القوى العالمية لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل ولكن بالفعل هناك  تحرك حقيقي وقدمت دول كبرى  تسويق عالمي للعمل بسرعة وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة  لمشروعات الطاقة  المتجددة والطاقة المعتمدة على  الهيدروجين الأخضر  ومشروعات التحول للطاقة النظيفة  مشروعات الغاز الطبيعي

و قال  الوزير خلال كلمته  أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/20230 تتضمن 118  بئر استكشافي  جزء منه لإنتاج سريع  ومنها الكشف الخاص ببئر  نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف


وأضاف  الملا أن قطاع البترول قطاع  جاذبة للاستثمار الأجنبي وهناك  واستثمارات عالمية وزيادة الاستثمارات وفي ظل نجاح مصر للتسويق  للمركز الإقليمي للطاقة ومصر من  أفضل دولة في المنطقة للعب هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة  بالتعاون مع شركات عالمية 
وقال الوزير ايضا ان الخطة الاستكشافية للوزارة تبلغ 8 مليار دولار للبحث والاستكشاف والتنمية اضافة الى استثمارات الشركات المشتركة في تلك الكشوفات مشيرا إلى أنه  كلما زاد  سعر خام برنت ارتفاعا تتزايد الاستثمارات الاجنبية في مصر لانها استثمارات مضمونة  

 

جاء ذلك خلال رد الوزير على  عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أمام   لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، من النواب أحمد الخشن وعمرو قطامي واحمد حجازي

وألقى  النائب احمد الخشن طلب الاحاطة المقدم منه امام لجنة  الطاقة بشأن تضارب التصريحات والبيانات التى تتناولها وسائل الإعلام فيما يخص الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج الفعلية والاستكشافات البترولية، وكذا الطلب  المقدم من  النائب أحمد حجازى، بشأن عدم وضوح خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال البحث والاكتشافات البترولية، وموقف الشركاء والشركات التى تقوم بعمليات البحث والاستكشافات فى ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية

وقال  النائب  عمرو القطامي خلال استعراض   طلب الإحاطة   ان طلبه  عن اعتماد   وزارة البترول والثروة المعدنية على العديد من الكوادر بعد بلوغهم سن التقاعد، وضرورة تحديد خطة الوزارة في تدريب الكوادر الشابة للاعتماد عليهم فى مواقع العمل القيادية الهامة

الغاز الطبيعى مجلس النواب وزير البترول أحمد حجازي وزارة البترول

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