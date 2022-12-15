كادينا كوبيه: فيفا يعلن غدًا استضافة المغرب لكأس العالم للأندية

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن البلد التي ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية.

وكان مقررًا أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية في اليابان، قبل أن يسحب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تنظيم البطولة منها.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، فأنه “فيفا” سيختار غدًا الجمعة، المغرب، لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية.

وأشارت الإذاعة إلى أن مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني، قد يتم تأجيلها بسبب مواعيد البطولة المقترحة، حيث من المتوقع أن تُقام البطولة من يوم 1 وحتى 11 فبراير 2023.

وضمنت أندية ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، فلامينجو البرازيلي، سياتل ساندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

ويبقى مصير مستضيف البطولة والمُشارك عن القارة الأفريقية معلقًا، كذلك القارة الآسيوية، حيث لم يتم الكشف حتى الآن عن بطل دوري أبطال آسيا، فيما تشير تقارير إلى احتمالية مشاركة الأهلي ممثلًا عن أفريقيا بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا.