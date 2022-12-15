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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن: تقديم 100 مليار دولار لدعم أمن الدول الإفريقية

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن  أمريكا تعمل على  مساندة ودعم جميع الحكومات الأفريقية في القرن الـ 21 لتأمينها  من خلال تقديم 100 مليار دولار لمساندة أمن الدول الأفريقية .

 

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صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تأمل في إعادة إرساء نفوذها في إفريقيا

وقال بايدن في كلمته في قمة القادة بين الولايات  المتحدة الأمريكية وأفريقيا ،:"  تحقيق النجاح ليس فقط بالإعلان لكن يكون بالديمقراطية والاحترام المعلن والمتبادل بين الحكومات ".

 

وأضاف بايدن :"  طلبت بإنشاء لجنة للعمل مع الشتات الافريقي في امريكا كي نستفيد من قدراتهم في امريكا ".

 

وتابع بايدن:" أنا ممتن لتواجد  القادة الأفارقة في  واشنطن واطلع إلى زيارتكم في الدول الافريقية ".

 

واكمل بايدن :" نحن نريد أن ناتي واتطلع ان التقي بكم في بلدكم وسوف نستمع إلى نصائح اللجنة التي تعمل مع الشتات الأفريقي ".

 

ولفت بايدن :"  سنفي بكل التزاماتنا تجاه أفريقيا ووضعنا أجندة القمة  للتعاون مع  الاتحاد الأفريقي وأمريكا تدعم كل الخطط الني تم وضعها في الاجندة الخاصة بالسلام في أفريقيا ".

 

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