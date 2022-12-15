لجنة مؤسسات السوق المالية تعقد ملتقى لمناقشة التحول الرقمي

عقدت لجنة مؤسسات السوق المالية ملتقى "مؤسسات السوق المالية"، لمناقشة التحول الرقمي في مؤسساتها، ودورها في استيراد الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية.

وناقشت الجلسة الحوارية الأولى بالملتقى التحول الرقمي لمؤسسات السوق المالية المحلية مقارنة بالعالمية، ووضع التحول الرقمي في مؤسسات السوق المالية، والمعوقات الأساسية التي تواجه تلك المؤسسات في عملية التحول الرقمي وأهم القطاعات التي تم التركيز عليها في عملية التحول الرقمي بمؤسسات السوق المالية، وفي نهاية الجلسة تم مناقشة مخاطر التحول الرقمي السريع وكيف يمكن معه حماية المعلومات.

فيما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية مدى جاذبية الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق المالية السعودية، ودور الاستثمار الأجنبي في دعم السوق المالية، كما نُوقش دور الفروع الإقليمية والخارجية لمؤسسات السوق في جذب الاستثمار العالمي، وتجربة مؤسسات السوق المالية العالمية في السوق السعودية.

وتم خلال الملتقى عقد عدد من ورش العمل حول التحديات والفرص في الصناديق الاستثمارية العقارية، والمنتجات الاستثمارية للسوق المالية، وتطوير الموارد البشرية في مؤسسات السوق المالية، وكانت ورشة العمل الرابعة حول التقنية المالية.

وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز في كلمة له خلال الملتقى أهمية دور مؤسسات السوق المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة السوق المالية على توفير البدائل الاستثمارية المناسبة للمستثمرين، مضيفاً أن فتح السوق المالية أمام الأجانب تمثل فتح قناة بين السوق السعودية وبين العالم.