توزيع أجهزة لاب توب لذوى الإعاقة البصرية بجامعة أسوان

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الخميس بقاعة المشير طنطاوي بصحاري احتفالية كبري نظمتها وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة المركزية لرعاية الشباب لتوزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالجامعة.

وقد حضر الإحتفال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، وعبد الهادي عبد الوهاب، مدير فرع جمعية الاورمان بأسوان، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والطلاب حيث تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

جامعة أسوان

وبإشراف من الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بدور وزارة التضامن من خلال برتوكول التعاون المثمر لها داخل الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي وانها تعمل دائما علي مداواة جروح البسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من المبادرات التي اطلقتها الوزارة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أهمية التعاون الذي يتمثل في أوجه عديدة منها تجهيز مركز علاج الادمان بمدينة أسوان الجديدة والذي أوشك علي الافتتاح قريباً ، ومدى أهمية دور وحدة التضامن الاجتماعي داخل جامعة أسوان و فعالياتها المتعددة و الهامة كأيقونة للعمل الإجتماعي و الميداني و التنموي داخل الجامعة.

أنشطة جامعية

كما أرسل التحية لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، والدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية و منسق عام وحدات التضامن بالجامعات .

وقدم الدكتور أيمن عثمان خلال كلمته التهنئة للطلاب لتسليم اللاب توب الخاص بهم متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، وذلك من خلال دعم الوزارة لذوى الهمم من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مؤسسة الأورمان الشريكة فى دعم ذوى الإعاقة البصرية بالجامعات بهدف تيسير وتذليل الصعوبات للطالب ذوى الهمم لتحقيق نجاح دراسى متميز، يستطيع الإعتماد على ذاته بشكل جيد.

وأوضح محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة أسوان دور الوزارة واهتمامها بكل الفئات وخاصة الشباب متحدي الإعاقة وثمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان التعاون المثمر والبناء بين الطرفين وبين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بكافة جوانب العمل المجتمعي،ومن أجل وصول خدمات الرعاية الاجتماعية و الدعم لكل الفئات المستحقة.

وقال أحمد عبيد منسق وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة أسوان، ان الاحتفالية جاءت ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع التى أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان ، حيث تم توفير عدد (17) لاب توب ناطق للطلاب ذوى الهمم البصرية بجامعة أسوان وبعض الجوائز العينية.

وقدم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عدد من الفقرات الغنائية والعروض المسرحية في ختام فاعليات الاحتفالية التقط الطلاب والحضور صور تذكارية مع رئيس جامعة أسوان وضيوف المنصة الكريمة.