عرفانًا بالجميل للنماذج المشرّفة .. محافظ أسوان يشهد ملتقى أيادي الخير

نظمت مبادرة " الناس لبعضهم " التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس 2020 إحتفالية ملتقى " أيادى الخير " بمناسبة مرور أكثر من عامين ، تواكباً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى وذلك عرفاناً برد الجميل ، وتكريم النماذج المشرفة للعمل الأهلى والمجتمعى والتنفيذى والإعلامى.

حضر فعاليات الإحتفال نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، بجانب القيادات التنفيذية والمجتمعية ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الخير حيث أكد اللواء أشرف عطية على أن مبادرة الناس لبعضهم هى مبادرة إنسانية بمعنى الكلمة ، وحققت سلسلة متناغمة من الإنجازات فى ظل المشاركة المجتمعية والتنفيذية الغير مسبوقة من كافة فئات وأطياف المجتمع والذين يثبتوا يوماً بعد يوم على مدى حبهم لوطنهم ومجتمعهم بإعلاء روح التكافل الإجتماعى والتعاون والتلاحم وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لأهلنا بمحافظة أسوان بشكل خاص وأبناء الشعب المصرى بشكل عام .

الملحمة الوطنية

وأشاد أشرف عطية بالملحمة الوطنية التى شهدتها المبادرة بتكاتف كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمستثمرين وأهل الخير فى كل مكان ، ولهذا فقد حرصنا على تكريم المساهمين والداعمين لمبادرة " الناس لبعضهم " لما قدموه ويقدموه من مساعدات متنوعة فى مختلف المجالات ، ولكافة الحالات الصحية والمجتمعية والبيئية.

إضافة إلى دعم دار الأيتام لتساهم هذه المبادرة فى إرساء قاعدة قوية من العمل المجتمعي شعارها " الناس لبعضهم " ليقف الغنى بجانب الفقير ، ويعمل القوى على مساندة الضعيف ، فالكل للواحد والواحد للكل ، لنحيا معاً فى جمهوريتنا الجديدة بروح واحدة وجسد واحد .

وأوضح عطية بأننا نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا النبيلة لخدمة البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، لتتكامل الرؤى والأهداف لدينا فى أسوان ، مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى حرص على إطلاقها رئيس الجمهورية ، لنسطر بذلك قصص جديدة من النجاح ، تحت مظلة متكاملة من العمل والإنتاج ، لتحويل حياة المواطنين للأفضل ، وتحسين مستوى معيشتهم والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم .

التنافس الشريف

وأكد المحافظ على أن احتفالنا اليوم جاء بهدف تحفيز المساهمين والمتبرعين ، وخلق روح التنافس الشريف بين الجميع مما يثمر عنه ضمان استمرارية نجاح المبادرة وتقديم المساعدات المتنوعة لصالح المواطنين ليشارك الجميع فى بناء مصرنا الجديدة ضاربين أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية الجادة من وازع إنساني ، لأنهم استطاعوا بإصرار وعزيمة الأبطال أن يجسدوا بحق ملحمة من العمل المجتمعي والتطوعي الذى لا ينتظرون منه أى مقابل ليكونوا بذلك نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر.