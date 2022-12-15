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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن: أدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام لمجموعة العشرين

بايدن
بايدن

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.

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بايدن: تقديم 100 مليار دولار لدعم أمن الدول الإفريقية

وأضاف «بايدن» خلال جلسة الشراكة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بالقمة الأمريكية الإفريقية، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا تبحث سبل التعاون المستقبلية مع إفريقيا، واليوم سوف يكون هذا العقد حاسمًا لما نفعله، وسنتناول ونخطط لمكافحة كافة التحديات المستقبلية التي تواجه القارة الإفريقية.

 

وأشار إلى أن أمريكا تعمل بشكل تام لصالح القارة الإفريقية، ولابد من دعم الابتكار في الدول الإفريقية لمواجهة كافة التحديات للقارة، ونضمن تحقيق الصمود والرفاهية والأمن لشعوبنا.

 

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إفريقيا سوف يظل لها مقعد في كل مجال لمواجهة كل التحديات على الساحة الدولية، والنقاش جرى بشكل بناء منذ سبتمبر الماضي بجمعية الأمم المتحدة التي أعلنت الدعم التام لحجز مقعد للقارة الإفريقية بمجلس الأمن الدولي.

 

وأوضح: «اليوم نضع الأسس للدفاع المشترك وتحقيق السلام والأمن طبقا لمواثيق الأمم المتحدة لتناول كل التحديات التي تواجه الشعوب كافة».

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