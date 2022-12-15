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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الجيل: دور الرئيس السيسي على الساحة الدولية مؤثر ومرحب به

ناجى الشهابى ، رئيس
ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن دور الرئيس السيسى على الساحة الدولية أصبح مؤثرا ومرحبا به من كل دول العالم حتى تلك الدول المتنافسة على قيادة العالم «امريكا ..، روسيا ..، الصين» ..وأن الرئيس يحقق من هذا الدور وهذا الحضور فى القمة المختلفة المصالح الحيوية لمصر والشعب المصرى.

 

وتابع الشهابى فى بيان صحفى له :وفى كل قمة يبذل الرئيس مجهودا كبيرا يستغرق كل ساعات النهار وجزء من الليل ما بين لقاءات مع رؤساء دول ومقابلات مع مستثمرين ثم المشاركة فى أعمال القمة بكلمة جامعة وشاملة، معدة إعدادا جيداً وفى أغلب القمم تكون هى الجزء الأكبر من البيان الصادر عنها.

 

وشدد «ناجى الشهابى » على أن الرئيس السيسى، سيركز خلال أعمال القمة الأفريقية الأمريكية، على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وكيفية تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائى، كذلك سيركز على تيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

 

 وتابع رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابي» بأن الرئيس السيسى سينفذ برنامجه الذى ينفذه فى كل قمة يحضرها وفى كل زيارة خارجية يقوم والذى يهدف من ورائه تحقيق مصالح الوطن العليا وسيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

 

واستطرد:كما يعقد لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين ؛ كما يجتمع الرئيس السيسى على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

وأكد الشهابى أن زيارات الرئيس الخارجية هى استكمال لمشواره اليومى الداخلى الذى يبدأ مع اول ضوء من الفجر وينتهى عند منتصف الليل وطول هذا الوقت هو فى عمل ذهنى وبدنى شاق نسأله الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليه ويمتعه بالصحة والعافية وطول العمر ليستمر عطائه الوطنى .

الرئيس السيسي القمة الأفريقية الأمريكية ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل كبار المسئولين الأمريكيين

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